La Deputación da Coruña convoca 63 bolsas para deportistas

La Deputación da Coruña convoca este año 59 bolsas deportivas de 3.500 euros destinadas a deportistas de la provincia que destaquen en competiciones federadas a nivel regional, nacional e internacional.

Con un presupuesto total de 220.500 euros, la Deputación mantiene el incremento del número de bolsas convocadas, que en los últimos años pasaron de 45 a 63, según explicó el diputado de Deportes, Antonio Leira, «con el objetivo de llegar al mayor número de deportistas y ayudarles a desarrollar todo su potencial, tener acceso a la mejor preparación y competir al más alto nivel».

Leira señaló que «para la Deputación es un gran orgullo que muchos de los grandes nombres del deporte gallego y coruñés como Ana Peleteiro, Emmanuel Reyes, Carlos Arévalo o Belén Toimil hayan comenzado con estas bolsas»: «Lo que queremos es respaldar con ellas a las futuras promesas de nuestro deporte y ofrecerles un apoyo sobre el que puedan desarrollar su carrera deportiva».

Cada una de las ayudas alcanzará los 3.500 euros y podrán optar a ellas aquellos deportistas residentes en la provincia de A Coruña que practiquen algún deporte, en cualquiera de sus modalidades, incluido en el programa oficial de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos de Los Ángeles 2028 de carácter individual.

Este año, como gran novedad, se convocan por primera vez cuatro bolsas para deportistas de disciplinas deportivas no olímpicas. Los y las deportistas podrán solicitar una única beca por una modalidad deportiva y, como principal condición, los aspirantes deberán acreditar su residencia en alguno de los ayuntamientos de la provincia de A Coruña, con una antigüedad ininterrumpida de dos años como mínimo.

Las solicitudes se podrán hacer de manera telemática, a través de la plataforma SUBTEL, desde el próximo lunes, 12 de enero, y el plazo estará abierto hasta el 12 de febrero de 2026 a las 14.00 horas.