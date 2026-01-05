Dino Radoncic, un mes de consagración y dobles dígitos

Llegó con la campaña iniciada, sin pretemporada y con mucha prisa por hacer olvidar el escándalo del caso Yoanki Mencía. Sobre su espalda recayó un peso que no buscaba, pero que aceptó de buen gusto, y fue creciendo con el paso de las jornadas hasta convertirse en una de las piezas más cotizadas del entramado de Carles Marco. A base de trabajo en silencio, Dino Radoncic ha conquistado a un Coliseum al que, en el último mes de competición, ha regalado sus mejores actuaciones del curso.

Desde el parón de noviembre, que al Leyma se le extendió una semana al coincidir con el descanso del calendario, la escuadra naranja ha disputado seis partidos. Tres en casa (Palencia, COB y Cantabria) y tres a domicilio (Zamora, Cartagena y Obradoiro). Más allá de los resultados, todos positivos, salvo el de Fontes do Sar, el conjunto coruñés ha sacado músculo colectivo y ha repartido sus trofeos de MVP.

Pero si ha habido un jugador que ha sabido aprovechar diciembre para coger impulso, ese ha sido Radoncic. El montenegrino ha partido de inicio en todos y ha superado los veinte minutos de juego en cada uno de los duelos salvo en el último ante el Cantabria (16). En el derbi frente al Obradoiro, posiblemente el más exigente de la lista, fue hombre que más tiempo pasó sobre el parqué (26).

El alapívot balcánico responde con creces a la confianza que Marco deposita cada semana sobre su figura. De los últimos seis duelos, ha llegado a las dos cifras de anotación en tres (12 puntos ante el COB, 11 contra el Obradoiro y 13 frente a Cantabria) y ha sido 100% efectivo en otros tantos, al acertar todos sus intentos a canasta (Palencia, COB y Obradoiro). Su buena actuación ante el conjunto ourensano, además, le valió ser el más valorado, en su primera gran noche en el Coliseum. En el último encuentro, Radoncic se autoproclamó el rey de la pintura al coger siete rebotes (todos defensivos), más que nadie sobre la pista.

Pero el valor del montenegrino en el parqué va más allá de lo reflejado en las estadísticas. Por un lado, su físico le otorga la capacidad de cuerpear con los rivales, un arma muy preciada tanto en defensa como en ataque. Su buen hacer en los bloqueos permite que otros compañeros, como Pacheco, Cuevas o Jorgensen encuentren resquicios en las zagas rivales para inflar el marcador coruñés. La potencia con la que entra a canasta, siempre decidido cuando ve la ocasión, provoca que los oponentes solo puedan pararle con faltas. Y ahí está otro de sus grandes puntos fuertes. Desde la línea de 4,60, ha acertado 19 de los 24 tiros libres que ha tenido.

Y, por otra parte, está su inteligencia. Sobrio y sereno, casi siempre ataca la canasta en momentos muy puntuales, que le sirven al Leyma para coger aire, ampliar ventajas o, directamente, romper el partido. Un talento nato que, por fin, brilla en A Coruña.