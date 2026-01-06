Liceo-Bassano, una breve rivalidad con sabor a títulos

Los caminos del Liceo y el Bassano no se han cruzado mucho. Apenas seis duelos directos, hace más de una década, pero que, sobre todo para los verdiblancos, dejaron una huella positiva en la memoria. En las campañas 2010-11 y 2012-13, ambas escuadras se midieron en la fase de grupos de la WSE Champions y en la final de la Supercopa de Europa. Esas dos temporadas, el equipo que entonces lideraban Carlos Gil en el banquillo y Jordi Bargalló sobre la pista levantó los dos títulos. El cuadro italiano, que este jueves visita el Palacio de los Deportes en la primera ronda de la competición continental (20.30 horas, worldskate.tv) es un talismán que invita a soñar al liceísmo.

El primer cara a cara entre coruñeses y transalpinos se produjo en el curso 2007-08. Se enfrentaron en la primera fase de la Champions (entonces Liga Europea), con un balance favorable a los gallegos: vencieron por la mínima en casa (1-0) y se gustaron a domicilio (3-6), en la única victoria que han sacado en la pista italiana hasta el momento. Esa campaña, el Liceo superó la fase de grupos como líder, tras doblegar también al Noia y al Barcelos. El conjunto colegial alcanzó las semifinales, pero cayó frente al Reus (1-2) y se quedó a las puertas de la gloria.

Pablo Álvarez cae ante un jugador italiano en 2007. | C. Pardellas

Esa primera experiencia fue el prólogo de lo que estaba por venir. Un ensayo, una toma de contacto antes de saborear el éxito. Tres temporadas después del estreno de la rivalidad, en la 2010-11, la máxima competición europea volvió a entrelazar sus destinos. Fue, de nuevo, en la liguilla inicial, donde los verdiblancos golearon a los italianos en Riazor sin contemplaciones (5-1) pero, en cambio, besaron la lona en el PalaUbroker (6-4). No le afectó mucho el tropiezo a la escuadra de Carlos Gil, que se clasificó segundo por detrás del Reus y dejó en la cuneta al Noia (cuartos), al Porto (semifinal) y al propio Reus (final) para colocar el máximo cetro continental en sus vitrinas por quinta vez.

Jordi Bargalló intenta un remate ante el Bassano en el duelo de Champions del 2010. / JUAN VARELA

La última coincidencia entre ambos se remonta al curso 2012-13. El Liceo, campeón de la Champions, y el Bassano, ganador de la WSE Cup, se desafiaron en la Supercopa de Europa. A doble vuelta, fue una final de las que tanto gustan en A Coruña: de carácter y épica. Los colegiales empezaron con mal pie, con una abultada derrota en territorio italiano (5-1). El correctivo parecía decidir la balanza a favor de los transalpinos, pero 50 minutos en Riazor son muy largos. En el Palacio, el Liceo activó el modo apisonadora y, amparado por su gente, pasó por encima del cuadro visitante (6-2) para empatar el marcador general y forzar los penaltis, gracias a los tantos de Josep Lamas, Lucas Ordóñez, Jordi Bargalló (2) y Matías Pascual (2). En el cara o cruz, salió verde. El liceísmo celebró la copa. Y el Bassano desapareció de la hoja de ruta coruñesa. Hasta este jueves.

Los números están del lado colegial: cuatro victorias, con pleno en casa, y solo dos derrotas que, vistas con perspectiva, se quedaron en anécdota. El Bassano, además, todavía no sabe lo que es puntuar en esta Champions. Encuadrado en el grupo de la muerte, cuenta sus partidos por derrotas: 4-2 frente al Benfica, 5-0 ante el Sporting y 1-3 contra el Oliveirense, cuando aun le quedan Liceo y Barcelos. Los verdiblancos, aun así, mantienen la guardia en alto para seguir el ritmo de cabeza que marcan Benfica y Sporting. El jueves visita A Coruña un equipo amuleto. Riazor sueña con los tres puntos y, si mira los precedentes, se permite ilusionarse con algo más.