Fillos de Breogán, una cantera que nace de la ilusión: «Esperamos competir y ganar títulos»

Fillos de Breogán es el club pionero del fútbol gaélico en Galicia. Referente desde hace 15 años, tanto sus equipos masculinos como femeninos han llenado sus vitrinas de títulos y éxitos nacionales e internacionales. Pese a todo, tiene una asignatura pendiente: la cantera. Sin equipos de base, esta temporada la entidad se ha propuesto cobrar esa deuda y apuesta fuerte por la creación de unas divisiones inferiores que lleguen a nutrir a las primeras plantillas con el tiempo. «Si otros pueden, nosotros también tenemos que tirar del carro», apunta Jenny González, jugadora de Fillas. Y es que el fútbol gaélico de cantera es una realidad en otros territorios, también a lo largo de la geografía gallega: «En A Coruña no se ha dado porque aquí los niños tienen mucha oferta de otros deportes, nos cuesta mucho captar gente». Aun así, trabajan con un deseo claro. «La próxima temporada esperamos estar compitiendo y ganando títulos», dice González.

El comienzo no está siendo sencillo, pero marcha poco a poco. Fillos cuenta con diez jugadores que «entrenan regularmente» con la entidad coruñesa. «En octubre empezamos a mover la idea en redes y ahora estamos visitando colegios para animar a los niños a probar», indica la jugadora. Lo ideal sería alcanzar las «15 o 16 fichas», en un deporte que invita a los más pequeños a competiciones locales e, incluso, europeas. «El ganador gallego va a Irlanda, es una experiencia muy guay», explica González. Las plantillas son mixtas hasta cadete y no se dividen por edades, aunque «los mayores o los que tienen más nivel» se entrenan en sénior.

El principal problema está siendo la falta de instalaciones. «Hasta ahora hemos trabajado en parques y, a veces, en el pabellón de Monte Alto, alquilado por el club. El Concello nos dijo que después de las navidades nos cedería un campo en la Torre, pero estamos a la espera de la confirmación oficial», señala la jugadora.

Fillos de Breogán abre sus puertas a cualquier interesado a partir de 6 años y atiende solicitudes en sus redes sociales y el correo escolas@fillosdebreogan.com.