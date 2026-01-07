Un Liceo inagotable vuelve a Europa con el listón de exigencia en lo más alto

Suenan los tambores de la WSE Champions en el Palacio de los Deportes de Riazor. La máxima competición europea ilumina de nuevo el feudo coruñés para la gran cita que enfrenta este jueves al Liceo y al Bassano (20.30 horas, TVG2). La cuarta jornada de la fase de grupos depara al equipo de Juan Copa un duelo contra el farolillo rojo, un conjunto italiano que todavía no ha ganado y que se aferra con fuerza a la ilusión de revivir sus mejores tiempos sobre patines. En sus filas milita un ex liceísta, el argentino Valentín Grimalt.

El encuentro parece sencillo, pero puede ser trampa. Después del parón navideño, la escuadra colegial ya se impuso al Alcoi (3-5) el pasado domingo para cerrar la primera vuelta de la OK Liga, pero Europa es otra cosa. El Liceo no puede fallar y lo sabe. «Para nosotros es un partido vital», señaló hace unas semanas Juan Copa en LA OPINIÓN. Sus argumentos son sencillos: hay que ganar para seguir la estela del Benfica (líder con 9 puntos) y el Sporting (segundo con 7), que hoy juegan entre ellos. Tras imponerse al Oliveirense en el debut (3-2), caer en la pista del Barcelos (1-3) y lograr un meritorio empate contra el Sporting en Riazor (2-2), el combinado liceísta es tercero con 4 puntos.

El Bassano, por su parte, no ha sido capaz de puntuar en lo que va de competición. Aterriza en el Palacio como último en el grupo de la muerte, con 3 goles a favor y 12 en contra. Dio la cara contra el Benfica en la primera jornada (4-2), a quien puso en aprietos hasta que el cuadro lisboeta rompió el duelo justo antes del descanso, pero no tuvo nada que hacer contra un Sporting que lo barrió de la pista (5-0) en la segunda y un Oliveirense al que le bastó un hat-trick de Bruno di Benedetto para sellar su primer triunfo en la tercera (1-3).

La historia del Liceo y el Bassano se ha entrelazado pocas veces, pero el balance es verdiblanco. De los seis choques que han jugado, el equipo coruñés venció cuatro y solo perdió dos, ambos lejos del Palacio de los Deportes. En Riazor, además, el conjunto de Juan Copa está invicto este curso y cuenta sus citas por victorias salvo dos empates, ante el Shum en liga (3-3) y el Sporting en Champions (2-2).

Un rival venido a menos

La última vez que Liceo y Bassano se vieron las caras fue en la campaña 2012-13, en la final de la Supercopa de Europa. El combinado verdiblanco se quedó con el título tras una vibrante remontada en casa en el partido de vuelta y el italiano entró en un largo declive que se prolongó más de una década.

Tras consolidarse como alternativa al poder en Italia a principios de los 2000, su burbuja explotó y se instaló en la media tabla, en una zona gris lejos de los grandes objetivos. Ganó casi todos sus títulos (menos la primera Copa, que fue en el curso 1980-81, y su única WSE Cup, en el 2011-12) en los primeros años de siglo: una Copa de Italia (2003-04), dos ligas (2003-04 y 2008-09), un Mundial de Clubes (2005-06) y dos Supercopas italianas (2007 y 2009).

Desde su última visita a Riazor tuvo que ver como Valdagno, Amatori Lordi, Forte dei Marmi o Trissino lo adelantaban para tomar el relevo de los trofeos y la representación transalpina en Europa. Tras llegar incluso a coquetear con el descenso antes de la pandemia, se reinventó para volver a la parte noble de la liga. En la temporada 2021-22 se clasificó para la WSE Cup y la campaña siguiente llegó a cuartos en el torneo internacional. El año pasado fue cuarto, lo que le valió de nuevo un billete para codearse con la élite europea.