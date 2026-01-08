4-3 | El Liceo no pierde el foco y doblega al Bassano en una noche sólida y eficaz

Se estrenaba la WSE Champions League en Riazor en 2026 y no decepcionó. La competición de las estrellas deparó un trepidante Liceo-Bassano que terminó con triunfo agónico, aunque justo, de los verdiblancos (4-3). El combinado colegial perdonó en la primera mitad y sufrió en la segunda porque, quien pensase que el partido iba a ser una batalla sencilla por la situación de los italianos, colistas del grupo, se desengañó pronto. La escuadra coruñesa dominó, pero no sentenció y acabó con el stick entre los dientes para lograr tres valiosísimos puntos.

Juan Copa desplegó el cinco de gala sobre el parqué y el Liceo se mostró superior desde los compases inaugurales, en los que César Carballeira puso la intensidad defensiva y Bruno Saavedra las revoluciones en ataque. El compostelano tuvo las acciones más claras, con una bola al palo y un mano a mano rechazado por el exliceísta Grimalt. Riba probó a Blai, que desvió su intento con el codo, y César, Nil y Dava trataron de sorprender desde lejos. El cuadro verdiblanco inclinó la pista sobre a meta italiana y las ocasiones se sucedieron. El gol coruñés parecía cuestión de tiempo. Carballeira lo tuvo en una doble llegada que el portero argentino solventó con veteranía y, acto seguido, se marchó expulsado con tarjeta azul. El Bassano jugó a parar el tiempo. Ralentizó el ritmo y prolongó sus posesiones para no caer en las vertiginosas redes liceístas, pero su plan se fue al traste cuando Scuccato también vio la azul.

En el tres para tres, el Liceo mordió. Cervera falló dos acciones claras y forzó un penalti que Carballeira lanzó centrado y falló. Los colegiales seguían sin encontrar la llave del cerrojo de Grimalt. El Bassano, mientras, se atrevía a probar a Blai Roca de vez en cuando, sin descolgarse del encuentro pese a ir a remolque.

El champán, a remojo durante todo el primer tiempo, se descorchó en el minuto final. Patricio Ipiñázar envío la bola al larguero y, en el contragolpe posterior, Nuno Paiva derribó la puerta del gol con algo de suerte (1-0). No fue un tanto estético, ni de highlights, pero subió al marcador. Y eso, tras 25 minutos de frustración continua, fue todo lo que importó.

Los jugadores del Liceo se abrazan después de un gol. | Iago López

Los altavoces del Palacio reprodujeron Gloria y fue un preludio de lo que estaba por venir. Dava Torres tardó dos minutos en ampliar la ventaja (2-0) con una bola que encontró un hueco imposible y, justo después, Blai Roca detuvo un penalti a Riba tras una zancadilla de Cervera. Subió la tensión y se sucedieron las faltas, peligrosamente cerca de las 10 para ambas escuadras con 20 minutos aun por delante. El Bassano quiso demostrar que no estaba en A Coruña de paseo y aprovechó un bajón de intensidad liceísta para reducir distancias por medio de Riba (2-1). Los italianos se crecieron y se lanzaron al ataque sin contemplaciones ni reservas.

El Liceo defendió con uñas y dientes la reacción transalpina. Aguantó. Resistió. Y, cuando capeó la peor parte del temporal, mató a través del stick de Bruno Saavedra después de una gran asistencia de Toni Pérez por detrás de la portería (3-1). El Bassano perdió fuelle y el cuadro local volvió a dominar. Xaus amplió la renta tras un rechace pero, 30 segundos después, Posito volvió a superar a Roca (4-2). Riba llevó las pulsaciones de Riazor al límite con el 4-3 a falta de dos minutos tras la décima falta colegial y el Liceo gestionó mal los últimos segundos. Regaló un 5 contra 4 que los visitantes no supieron aprovechar y respiró de alivio cuando los colegiados señalaron el final. Sonó Felicitá y la grada coreó otro hit italiano para cerrar un triunfo de infarto.