Un Alicante que piensa con el naranja del Leyma Coruña

Los cerebros del HLA Alicante tienen pasado coruñés. Tanto Mike Torres como Sebastian Aris grabaron sus nombres en la historia naranja, pese a que solo pasaron una campaña cada uno en A Coruña. Los bases del próximo oponente del Leyma (domingo, 12.15 horas, LaLigaPlus) saben lo que es defender su camiseta y tratarán de amargar la jornada a su exequipo desde la sala de máquinas del combinado alicantino.

Aunque la aventura coruñesa de los dos fue breve, dejó un poso diferente en sus trayectorias. Torres pisó el parqué del Palacio de los Deportes en la temporada 2017-18, bajo las órdenes de Gustavo Aranzana. Con 22 años, el hispano-dominicano vivió en el Leyma su primera experiencia en la LEB Oro, en un curso en el que el equipo terminó a las puertas del ascenso, superado en la fase por el Manresa. Torres jugó a la sombra de Jorge Sanz, el base titular en los planes del técnico naranja, más experimentado y maduro para llevar el peso del juego y canalizar la responsabilidad en los momentos importantes. Aun así, disputó 30 partidos entre liga regular y play off, en los que promedió apenas 2 puntos, 0,6 asistencias y 1,1 de valoración. Su rendimiento no fue suficiente para obtener la renovación y al año siguiente se marchó al Valladolid, donde se consolidó. Saltó a la ACB con el Betis, vivió varias experiencias en Estados Unidos y México y regresó a la entidad vallisoletana, donde estuvo hasta el verano pasado. Esta es su primera campaña en Alicante. Veloz y eléctrico, destaca por su verticalidad, su capacidad para dirigir contraataques y un potente uno contra uno.

Mike Torres entra a canasta esta campaña con el Alicante. / FEB

Sebastian Aris besó la gloria en A Coruña. Compás del equipo en el curso 2023-24 junto a Ingus Jakovics y Álex Hernández, fue uno de los héroes del ascenso a ACB. Empezó tibio, con dudas, pero jornada a jornada ganó confianza y peso en los planes de Diego Epifanio, hasta terminar con 35 encuentros a sus espaldas, en los que promedió 5,5 puntos, 2,6 asistencias y 4,7 de valoración. A diferencia de Torres, destaca por su buena mano en lanzamientos de larga distancia y su templanza en los momentos calientes.

El favorito hasta el momento de Rubén Perelló es Torres (23:13 minutos de media por los 14:28 del danés), pero ambos organizan el juego alicantino con firmeza y maestría. Diferentes y complementarios, los ingenieros del Alicante se graduaron en el Leyma.