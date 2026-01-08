Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
Celia Pinacho se suma a las filas del Marineda
A Coruña
Poco más de una semana después de la desintegración del HC Coruña, sus jugadoras comienzan a buscar acomodo en otros clubes. Es el caso de Celia Pinacho, fichada del Resa Cambre en verano, que ahora volverá a la OK Plata bajo las órdenes de Nelson Obelleiro en el Marineda Hockey. En el HC, Pinacho rubricó dos goles en 11 duelos en su primera campaña en la élite.
