A Coruña recibe a las ‘Red Sticks’ antes del Europeo

La selección española femenina de hockey sala se concentra hasta el domingo en A Coruña para preparar el Campeonato de Europa, que disputará en Praga del 15 al 18 de enero. Las Red Sticks participaron ayer en la recepción oficial en el Ayuntamiento con la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, y el presidente de la Federación Galega de Hockey, Roberto Baratta. Trabajarán en O Ventorrillo, Novo Mesoiro y el Campus de Elviña. Hoy (18.00 horas) ofrecen un clínic a puertas abiertas en el Polideportivo de la Universidade da Coruña en Elviña.