La agenda del deporte de A Coruña: Diáspora en la primera jornada de 2026

Los equipos coruñeses en categorías nacionales regresan este fin de semana a la acción con la intención de comenzar a cumplir sus propósitos de año nuevo. La mayoría lo harán lejos de casa.

Hockey sobre patines

Primera jornada del año ya con el HC Coruña fuera de la competición en OK Liga Iberdrola. Doble salida en OK Plata masculina. El Compañía visita hoy (13.00 horas) al Vic y el Dominicos (19.30), al Jolaseta. En la OK Plata Femenina, el Marineda juega hoy (20.15) en la pista del Raspeig y el Resa Cambre recibe mañana (11.00) al Ponteareas. Hoy, en OK Bronce, el Compañía B visita (18.00) al Rochapea y el CH Oleiros (20.00) al Traviesas. Mañana (12.30) el Liceo B recibe al Lubiáns.

Rugby

El CRAT Rialta estrena mañana (11.00 horas) el año 2026 con un exigente duelo en el campo universitario de Elviña ante el Sant Cugat. Está obligado a ganar para soñar con la permanencia.

Baloncesto

Maristas defiende el liderato en Liga Femenina 2 en su visita de esta tarde (20.30 horas) a la pista del BF León.

Fútbol Sala

El 5 Coruña inicia la segunda vuelta de la liga en Segunda RFEF con su visita, hoy (20.00 horas) al Guardo.

Balonmano

Sin jornada en División de Honor Plata, el Culleredo se lleva los focos del balonmano comarcal en Primera Estatal. Se enfrenta al Ribeiro esta tarde (18.00 horas) en Rivadavia.

Voleibol

Descanso en Superliga 2 Femenina para el Zalaeta y derbi en la Primera División. El CV Oleiros recibe al Ciudad de A Coruña, líder de la competición, esta tarde a las 16.30 horas en el pabellón Valle Inclán. A las 19.00 será el turno del equipo masculino contra el Jatorkide.

Hockey línea

Las ligas séniores desembarcan en A Coruña. Hoy, desde las 10.00 horas, doble jornada de la liga masculina en el polideportivo de Monte Alto. Mañana, turno para los equipos femeninos en el Palacio de Riazor. En ambas participan Ártabros, Alquimia y Brigantium.