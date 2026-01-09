Polideportivo
La agenda del deporte de A Coruña: Diáspora en la primera jornada de 2026
Maristas, 5 Coruña, Compañía, Dominicos o Marineda buscan a domicilio la primera alegría del año | El CRAT, obligado a vencer al Sant Cugat para soñar con la permanencia
Los equipos coruñeses en categorías nacionales regresan este fin de semana a la acción con la intención de comenzar a cumplir sus propósitos de año nuevo. La mayoría lo harán lejos de casa.
Hockey sobre patines
Primera jornada del año ya con el HC Coruña fuera de la competición en OK Liga Iberdrola. Doble salida en OK Plata masculina. El Compañía visita hoy (13.00 horas) al Vic y el Dominicos (19.30), al Jolaseta. En la OK Plata Femenina, el Marineda juega hoy (20.15) en la pista del Raspeig y el Resa Cambre recibe mañana (11.00) al Ponteareas. Hoy, en OK Bronce, el Compañía B visita (18.00) al Rochapea y el CH Oleiros (20.00) al Traviesas. Mañana (12.30) el Liceo B recibe al Lubiáns.
Rugby
El CRAT Rialta estrena mañana (11.00 horas) el año 2026 con un exigente duelo en el campo universitario de Elviña ante el Sant Cugat. Está obligado a ganar para soñar con la permanencia.
Baloncesto
Maristas defiende el liderato en Liga Femenina 2 en su visita de esta tarde (20.30 horas) a la pista del BF León.
Fútbol Sala
El 5 Coruña inicia la segunda vuelta de la liga en Segunda RFEF con su visita, hoy (20.00 horas) al Guardo.
Balonmano
Sin jornada en División de Honor Plata, el Culleredo se lleva los focos del balonmano comarcal en Primera Estatal. Se enfrenta al Ribeiro esta tarde (18.00 horas) en Rivadavia.
Voleibol
Descanso en Superliga 2 Femenina para el Zalaeta y derbi en la Primera División. El CV Oleiros recibe al Ciudad de A Coruña, líder de la competición, esta tarde a las 16.30 horas en el pabellón Valle Inclán. A las 19.00 será el turno del equipo masculino contra el Jatorkide.
Hockey línea
Las ligas séniores desembarcan en A Coruña. Hoy, desde las 10.00 horas, doble jornada de la liga masculina en el polideportivo de Monte Alto. Mañana, turno para los equipos femeninos en el Palacio de Riazor. En ambas participan Ártabros, Alquimia y Brigantium.
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Leyma Coruña acaricia los dobles dígitos
- Leyma-Obradoiro: una rivalidad que nace en las alturas
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood
- 103-99 | El Obradoiro se queda la cabellera del Leyma