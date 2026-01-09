Carles Marco: "Debemos correr y dificultar los pases del Alicante"

Semana dulce de entrenamientos para un Leyma Coruña que ha cambiado el Coliseum por la Polideportiva 2 de Riazor para preparar la visita a la pista del HLA Alicante. Los naranjas, con Carles Marco al frente, se miden a una de las revelaciones de la liga. "Debemos jugar como lo hacemos normalmente: correr y dificultarles los pases", advierte el técnico catalán antes de poner rumbo al Mediterráneo.

"Esperamos que estén todos disponibles", adelantó el entrenador del Leyma. El equipo empieza a dejar atrás las lesiones que le impidieron contar con todos sus jugadores sanos durante buena parte de la primera vuelta. Ahora, para el asalto contra el Lucentum, Marco quiere contar con todos para una misión que no será sencilla, pero que pasará por mejorar los puntos fuertes. "Hay que jugar rápido, ir al rebote, pasarnos bien el balón y tocar la pintura", apremió. A pesar de que no han podido entrenar en el Coliseum, se contenta por trabajar en la Polideportiva. "Aquí hace menos frío. Los jugadores se están adaptando bien", reconoció Carles Marco, que ve más un problema de logística que de trabajo en los cambios de pista de entrenamiento.

Enfrente tendrá a un Alicante condicionado por las bajas. El escolta estadounidense Jordan Walker abonó su cláusula para marcharse a la liga china, pero en su lugar acaba de llegar el dominicano Eddy Polanco, al que conoce bien el técnico del Lucentum, Rubén Perelló. "Es su primer partido en casa e intentará hacerlo muy bien", estimó Carles Marco. Espera medirse a un equipo "con buenos bases, buenos tiradores y gente física". Sobre ellos luce la figura de Kevin Larsen, con quien ya coincidió el técnico de Badalona en el pasado. "Muchas acciones del equipo pasan por él. No es solo su anotación, es cómo pasa el balón y se hace determinante en muchas facetas", advirtió.