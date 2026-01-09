Hockey sala
Clase magistral con las ‘Red Sticks’ en Elviña
A Coruña
La selección española femenina de hockey sala impartió ayer en el polideportivo de la Universidade da Coruña en Elviña un clínic para niños como parte de su concentración en la ciudad para preparar el Campeonato de Europa que disputará este mes en Praga. Las Red Sticks organizaron unas sesiones de entrenamiento y enseñanza para la cantera del hockey coruñés, que aprendió con los trucos y los consejos de algunas de las mejores jugadoras del Viejo Continente.
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Leyma Coruña acaricia los dobles dígitos
- Leyma-Obradoiro: una rivalidad que nace en las alturas
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood
- 103-99 | El Obradoiro se queda la cabellera del Leyma