Hockey sala

Clase magistral con las ‘Red Sticks’ en Elviña

Clínic de la selección española de hockey sala en A Coruña

Clínic de la selección española de hockey sala en A Coruña

Clínic de la selección española de hockey sala en A Coruña / Casteleiro

RAC

A Coruña

La selección española femenina de hockey sala impartió ayer en el polideportivo de la Universidade da Coruña en Elviña un clínic para niños como parte de su concentración en la ciudad para preparar el Campeonato de Europa que disputará este mes en Praga. Las Red Sticks organizaron unas sesiones de entrenamiento y enseñanza para la cantera del hockey coruñés, que aprendió con los trucos y los consejos de algunas de las mejores jugadoras del Viejo Continente.

