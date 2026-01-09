Clase magistral con las ‘Red Sticks’ en Elviña

La selección española femenina de hockey sala impartió ayer en el polideportivo de la Universidade da Coruña en Elviña un clínic para niños como parte de su concentración en la ciudad para preparar el Campeonato de Europa que disputará este mes en Praga. Las Red Sticks organizaron unas sesiones de entrenamiento y enseñanza para la cantera del hockey coruñés, que aprendió con los trucos y los consejos de algunas de las mejores jugadoras del Viejo Continente.