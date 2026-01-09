Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»

¿Cómo se encuentra en sus primeros meses en el Alicante?

Me encuentro bien, feliz. Después de un último año duro en el Valladolid, en Alicante, me han permitido seguir con confianza y sentirme importante dentro del equipo. Se confeccionó una plantilla muy buena en verano, pero se nos marchó Brad [Davison] en pretemporada y Jordan [Walker] hace un par de semanas. El equipo responde, juega bien y está arriba. Los aficionados están contentos y yo puedo jugar con regularidad y vivir en una ciudad espectacular.

Es un proyecto que mira más hacia arriba y cuenta con piezas importantes como Kevin Larsen, que está saliéndose.

Somos un buen grupo y estamos en buena dinámica. Ganar hace que todo vaya más rodado. Es un proyecto ilusionante, con gente buena respaldándolo. Por ahora, este año se están consiguiendo. El objetivo era consolidarnos como un equipo de playoff. Por ahora, estamos ahí y tenemos que seguir trabajando para mantenernos en esta línea.

Usted es ya un jugador consolidado de Primera FEB, pero su camino en la categoría comenzó con el Leyma hace casi una década. ¿Cómo lo recuerda?

Ha pasado ya mucho tiempo. Llegué a A Coruña con 22 años y ahora tengo 31. En el camino viví cosas muy bonitas. Me encontré con Valladolid, que se ha convertido en mi segunda casa, y viví los dos años con el Betis en la ACB. Pude jugar con la selección dominicana. Todos esos recuerdos son muy bonitos. Del Leyma, recuerdo sobre todo las amistades que dejé. Sigo en contacto con Pablo Ferreiro, Chuku, Jorge Sanz, Larry Abia, Sergio Olmos... Fue un año en el que aprendí bastante. Era mi primer año en LEB Oro y coincidí con veteranos que me enseñaron mucho sobre la categoría. Me ayudó a ser el jugador y la persona que soy ahora.

Entonces aún quedaban años para el ascenso a la ACB. ¿Empezaban a ponerse los primeros pilares del proyecto?

Coruña siempre ha sido un equipo a batir para los que querían subir. Siempre estaba peleando por llegar a cuartos o semifinales del playoff, coqueteando con subir. El año que ascendieron, me alegré mucho por Gus [Gago], Bruno [Camblor] y Charlie Uzal, porque tuvieron esa oportunidad de estar en ACB. El año pasado, tuvieron poca fortuna con algunas situaciones que marcan el devenir de la temporada, pero estoy seguro de que volverá a subir. Ha confeccionado una plantilla muy completa, muy competitiva, y tarde o temprano lo conseguirán. El año que yo estuve en el Leyma ya estaba ese deseo. Recuerdo que subió Manresa, pero les tuvimos 2-1 en el playoff y con el cuarto partido en Riazor. Se me viene a la mente una canasta de Lluís Costa desde la mitad de la cancha que la metió sin querer y forzaron el quinto partido. El ascenso quizá pudo ser antes, pero el Leyma siempre es competitivo.

El Leyma cambió todas sus piezas en verano, pero encadenó doce triunfos en el inicio de liga. ¿Le llama la atención?

Es prácticamente imposible, siendo un equipo completamente nuevo, conectar tan bien las piezas desde el principio. Hay plantillas espectaculares como Estudiantes, Obradoiro o Palencia, que llevan la base de otros años, y les cuesta engrasar al principio. Es complicado, pero el Leyma ha hecho un muy buen equipo con jugadores que conocen la categoría. Me alegro mucho por verles a ese nivel.

¿Habló con Sebastian Aris sobre este reencuentro de ambos con en Leyma?

Esta semana no, pero antes sí que hablamos sobre lo bien que se vive en A Coruña. Al comentar con compañeros cuál es la mejor ciudad para vivir de la liga, coincidimos en que A Coruña es una de las más bonitas, junto con Alicante. Es una ciudad espectacular, con mar. Es clima gallego, pero no tan radical. Fue una experiencia que todos los que han jugado en A Coruña compartirán con nosotros.

Les espera un duelo frenético.

Es algo que ya sabemos. El Leyma impone una intensidad y un físico que son muy difíciles de aguantar. Tienen mucho nivel y lo mantienen durante los 40 minutos. Nosotros debemos aprovechar nuestras fortalezas y hacernos fuertes en nuestra casa.

¿Tiene ganas de conocer el Coliseum en la segunda vuelta?

Es algo nuevo. Me alegro mucho de que la afición esté apoyando más que antes al baloncesto. A Coruña es una ciudad de fútbol, pero que no se olviden que tienen a un equipo de baloncesto de primer nivel. Ya lo demostraron el año pasado y este, igual. Yo voy siguiendo al Dépor en Segunda, pero también está el Básquet Coruña, que merece el mismo reconocimiento. Ha dado muchas alegrías recientemente y dará más en el futuro.