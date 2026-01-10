Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OK Plata Femenina

0-12 | Una docena para el Marineda en Raspeig

El Marineda Hockey posa antes de un partido de esta temporada.

El Marineda Hockey posa antes de un partido de esta temporada. / Marineda Hockey

RAC

El Marineda consiguió un triunfo sangrante (0-12) en la pista del Raspeig y sigue líder de la OK Plata Femenina. Alba Garrote, con seis tantos, y Efe Muñoz, con tres, lideraron la goleada.

