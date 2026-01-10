Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | 1ª División

0-3 | El Ciudad de A Coruña gana el derbi en Oleiros

El Oleiros masculino supera al Jatorkide

RAC

A Coruña

El Ciudad de A Coruña sigue líder de Primera División femenina tras ganar por la vía rápida (0-3) el derbi contra el CV Oleiros. En Primera masculina, los oleirenses superaron (3-1) al Jatorkide.

