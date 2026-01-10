26-33 | El Culleredo impone su ley ante el Ribeiro

El Balonmán Culleredo demostró su superioridad en la pista del Ribeiro de Rivadavia al imponerse (26-33) e iniciar el año con buenas sensaciones. Henrique Traba, con siete dianas, lideró un triunfo plácido del conjunto cullerdense, que llegó empatado al descanso e hizo sangre en una gran segunda parte en ataque y en defensa.