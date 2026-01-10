4-3 | El 5 Coruña se queda sin tiempo para remontar ante el Guardo

El 5 Coruña se quedó falto de tiempo para buscar algún botín en su visita a la pista del Guardo Futsal. Cayó (4-3) en un duelo en el que logró reponerse a la iniciativa del conjunto local. Los palentinos se vieron 2-0 a cinco minutos del descanso y gol en propia de Xoel Amaro dificultó todavía más la remontada.

Xavi Merelas y Yerai Rilo, con dos goles en un minuto en el ecuador del segundo acto, se negaron a darse por vencidos. Aunque Oliveira firmó el 4-2 a dos minutos del final, el propio Merelas respondió de inmediato para recortar diferencias y meter presión en las últimas posesiones. El equipo coruñés luchó hasta el final, pero su esfuerzo no tuvo recompensa.