Fútbol Sala | 2ª RFEF
4-3 | El 5 Coruña se queda sin tiempo para remontar ante el Guardo
A Coruña
El 5 Coruña se quedó falto de tiempo para buscar algún botín en su visita a la pista del Guardo Futsal. Cayó (4-3) en un duelo en el que logró reponerse a la iniciativa del conjunto local. Los palentinos se vieron 2-0 a cinco minutos del descanso y gol en propia de Xoel Amaro dificultó todavía más la remontada.
Xavi Merelas y Yerai Rilo, con dos goles en un minuto en el ecuador del segundo acto, se negaron a darse por vencidos. Aunque Oliveira firmó el 4-2 a dos minutos del final, el propio Merelas respondió de inmediato para recortar diferencias y meter presión en las últimas posesiones. El equipo coruñés luchó hasta el final, pero su esfuerzo no tuvo recompensa.
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- El Leyma Coruña acaricia los dobles dígitos
- Leyma-Obradoiro: una rivalidad que nace en las alturas
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood
- 103-99 | El Obradoiro se queda la cabellera del Leyma