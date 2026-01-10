68-78 | Maristas suma otro triunfo de oficio en la pista del BF León

Maristas no cede ante la presión del liderato, mantiene el pedal a fondo sin importar la pista ni el rival. Derrotó con solvencia (68-78) al Mipelletymas BF León a domicilio para sumar su undécima victoria en trece partidos esta temporada en la Liga Femenina 2. Una tarde más, la ofensiva que comandan Sofía Arcos, Josefina Zeballos y Nevena Dimitrijevic volvió a ser letal para sus rivales, incapaces de contener a las figuras de Maristas en la pintura y en el perímetro.

El conjunto que dirige Fer Buendía comenzó con fuerza en león. Un 15-25 de salida, en el que la escuadra local maquilló con puntos un inicio nefasto en anotación, dejó clara la intención del equipo coruñés de finiquitar el encuentro por la vía rápida. No obstante, las leonesas mejoraron e igualaron la ofensiva coruñesa en los tres cuartos restantes. Maristas se marchó doce puntos arriba al descanso, aupado por las buenas cifras de Zeballos y Eugenia Filgueira en ataque (35-47).

El León elevó un poco más sus prestaciones en el segundo tiempo. Logró llevarse ambos cuartos por un margen ínfimo que en ningún momento puso en riesgo el triunfo del equipo coruñés. Maristas llegó a elevar su renta hasta rozar los quince puntos, pero, al final, la diferencia se quedó en la decena. Un nuevo triunfo de autoridad y serenidad que alimenta las ilusiones puestas en este 2026.