Doble pinchazo para Oleiros y Compañía B

RAC

Mala tarde para los equipos coruñeses en OK Bronce. El Compañía B cedió (6-5) en la pista del Rochapea en un intercambio frenético en el que la moneda volvió a salir cruz. El CH Oleiros, por su parte, se marchó con las manos vacías al caer (4-3) ante el Traviesas. Los vigueses amarraron el triunfo con un tanto en el último minuto.

