El Dominicos vence al Jolaseta y el Compañía cae ante el líder

Dulce inicio de 2026 para un Dominicos intratable gracias a un Adrián Candamio estelar. El equipo de la Ciudad Vieja venció (1-3) en la pista del Jolaseta gracias a un hat-trick del goleador coruñés. Pese a empatar sin goles al descanso, supo imponer su pegada en el segundo tiempo. Los de Pablo Togores empatan con Manlleu y Lloret por la segunda posición de la tabla.

El Compañía sigue en problemas en la zona baja de la tabla tras perder (4-3) en su visita al líder, el Vic. Los de Riazor golpearon al inicio y al final de la primera parte con tantos de Drago y Buraga, pero se marcharon al descanso por detrás en el marcador. El Vic abrió brecha y el Aron Mareque recortó diferencias, pero no hubo opción de empatar.