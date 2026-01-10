El Liceo se enfrenta al Shum con las orejas tiesas

El Liceo arranca este mediodía (12.30 horas, Okliga.tv) la segunda vuelta en la pista del Shum con la posibilidad de dormir líder de la OK Liga. La competición regular se ha tornado en un sprint de fondo. Los colegiales no levantan el pie del acelerador desde el 2 de noviembre, pero no han podido recortar los dos puntos que les separan del liderato, que comparten Barça e Igualada. Blaugranas y arlequinados se miden esta jornada, de modo que los pupilos de Juan Copa saben que es primordial incrementar la presión y, quizá, asaltar la primera posición en caso de que haya un empate en el Palau. Para ello, necesitará hacerse con los tres puntos ante un Shum que, a pesar de ser un recién ascendido, ya dio la campanada al empatar en la primera jornada en el Palacio de Riazor. Orejas tiesas con el fin de dormir líder e iniciar con fuerza la segunda mitad de la liga.

Dos triunfos en dos partidos para abrir el 2026 es un inicio inmejorable de año para los hombres de Juan Copa, pero más allá de los resultados, el equipo sabe que hay margen de mejora. Tanto en la victoria (3-5) en Alcoi la semana pasada como en la alegría que le dio a la afición verdiblanca en Champions contra el Bassano (4-3), al equipo le quedó a deber la capacidad para evitar el despertar rival.

En el duelo frenético con el que acabó la primera vuelta, en tierras alicantinas, los colegiales supieron reaccionar en tiempo récord al primer gol de los locales, pero no pudieron impedir un final alocado de primer acto. Eso sí, la solvencia en la segunda parte muestra que la capacidad del equipo para mandar. Este jueves sumaron su segundo triunfo en competición europea, pero fueron incapaces de aplacar las ansias de remontada de la cenicienta del grupo.

Toca apuntalar la portería contraria y ganar control para evitar sorpresas como la que el Shum ya dio en la primera jornada de liga en el Palacio de Riazor (3-3). En ataque, el equipo vive un momento dulce a coro. Ningún jugador supera la decena de goles, pero, salvo Jacobo Tombita y Copa, que aún no han visto portería, todos llevan al menos cinco dianas. Con el festival de asistencias de Dava Torres y Nil Cervera, dos de los mejores de la OK Liga en este apartado, el Liceo reafirma el amplio abanico de opciones ofensivas con las que poder hacer daño al Shum y llevarse los tres puntos de Maçanet de la Selva.

Para mantener la presión asfixiante sobre Barça e Igualada en una pelea por el liderato que tiene tres protagonistas desde hace semanas, el conjunto colegial tendrá que superar a un Shum Maçanet dispuesto a romper la dinámica de los recién ascendidos en las últimas campañas en la OK Liga.

El equipo que vio colgar los patines al exliceísta Jordi Adroher la temporada pasada marcha décimo, fuera de los puestos de descenso a OK Plata, pero necesita sumar puntos contra quien sea para elevar una renta muy escasa sobre la zona de peligro. Tiene doce puntos, solo uno sobre el descenso, que marca el Sant Just al inicio de la jornada.

Los arlequinados ya sorprendieron al Liceo con empate (3-3) en la primera jornada de liga en el Palacio de Riazor. En su pista, vienen de ganar, precisamente, al Sant Just (2-1) y ya le han dado algún susto a equipos potentes como el Igualada, que sudó para llevarse los tres puntos (3-4). Aunque dan la cara contra todos, sus números en defensa, la segunda peor de la liga, invitan al Liceo a probar una lluvia de cañonazos sobre la portería de Jordi Pons. Prohibido dormirse cuando el liderato puede estar en juego.