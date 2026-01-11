2-2 | El Liceo B acaricia la machada ante el Lubiáns

Un gol de Álex Pérez a un minuto del final impidió al filial del Liceo quedarse los tres puntos en un duelo muy exigente ante el Escola Lubiáns (2-2). Jaime Méndez adelantó a los colegiales, pero Trigo respondió para los de Carballo. Isaac Naveira volvió a golpear a tres minutos del final, pero el duelo acabó en tablas.