Hockey sobre patines | OK Bronce

2-2 | El Liceo B acaricia la machada ante el Lubiáns

Álex Pérez agua la fiesta liceísta con el gol del empate sobre la bocina

RAC

A Coruña

Un gol de Álex Pérez a un minuto del final impidió al filial del Liceo quedarse los tres puntos en un duelo muy exigente ante el Escola Lubiáns (2-2). Jaime Méndez adelantó a los colegiales, pero Trigo respondió para los de Carballo. Isaac Naveira volvió a golpear a tres minutos del final, pero el duelo acabó en tablas.

