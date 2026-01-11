Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rugby | Liga Iberdrola

28-17 | Dulce regreso del CRAT con un triunfo frente al Sant Cugat

El equipo coruñés rompe una racha de tres meses sin ganar, pero todavía no abandona el 'farolillo rojo' de la tabla

Las jugadoras del CRAT se abranza en Elviña.

Las jugadoras del CRAT se abranza en Elviña. / CASTELEIRO

Sara Gallego

A Coruña

El CRAT Rialta vuelve a saborear la victoria más de tres meses después. El equipo coruñés, que no vencía desde el 5 de octubre, se impuso al Sant Cugat (28-17) en casa para comenzar el nuevo año con buen pie y mantenerse enganchado a la permanencia. Sigue siendo colista, porque el Olímpico de Pozuelo, próximo rival y principal competidor por la salvación, ganó al Cocos, pero el equipo de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny respira un poco más aliviado. Chía Alfaro, Ana Peralta y Ali San Martín rompieron el choque en la primera parte y, pese a que el equipo catalán replicó, el CRAT aguantó el tipo y sentenció en la segunda mitad a través de la propia Peralta y de Alborota.

