28-17 | Dulce regreso del CRAT con un triunfo frente al Sant Cugat

El CRAT Rialta vuelve a saborear la victoria más de tres meses después. El equipo coruñés, que no vencía desde el 5 de octubre, se impuso al Sant Cugat (28-17) en casa para comenzar el nuevo año con buen pie y mantenerse enganchado a la permanencia. Sigue siendo colista, porque el Olímpico de Pozuelo, próximo rival y principal competidor por la salvación, ganó al Cocos, pero el equipo de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny respira un poco más aliviado. Chía Alfaro, Ana Peralta y Ali San Martín rompieron el choque en la primera parte y, pese a que el equipo catalán replicó, el CRAT aguantó el tipo y sentenció en la segunda mitad a través de la propia Peralta y de Alborota.