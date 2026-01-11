3-5 | El Liceo noquea varias veces al Shum

El Liceo se puso el esmoquín, pero también debió ceñirse el mono de trabajo para tumbar a un Shum Maçanet claramente inferior, pero que no paraba de levantarse de la lona y entrar en el intercambio cada vez que los coruñeses le conectaban un derechazo demoledor. Fue un juguete roto en algunos momentos del primer acto y, de repente, mutó en digno contrincante en un par de fases del encuentro, en las que también se vio aupado por descuidos del Liceo o por errores repetidos, como el de Bruno Saavedra y las azules. El Liceo se sobrepuso y reinó en todos los escenarios. De momento, es líder y oposita a la segunda plaza tras ese Barça-Igualada del lunes.

Quien estuviese viendo los primeros minutos del Shum-Liceo no se podría haber explicado cómo el equipo catalán, un recién ascendido, fue capaz de rascar un punto en la primera vuelta en el Palacio. Serían los aires del verano y las consecuencias de las pretemporadas y de los proyectos en construcción, pero la llegada del invierno le ha dado a cada equipo su verdadera medida.

Y el Liceo fue con la camisa holgada en este primer acto. Hizo lo que quiso, sobre todo, hasta el ecuador de ese periodo inicial. Antes de los diez minutos ya ganaba 0-3 ante un rival al que se le veía sobrepasado en defensa y en ataque. Ni era capaz de contenerles y le era imposible inquietar a Blai. Una tormenta que, aun así, no descargó todo lo que llevaba en sus nubes.

En el minuto tres Nil Cervera ya aprovechaba un rechace para poner por delante a los coruñeses. Dos más tardes, era César Carballeira quien acaba una transición de Bruno Saavedra como un trailer en el carril central con uno de sus disparos secos. Para el nueve era Toni Pérez el que embocaba un pase de Dava Torres al segundo palo. Un vendaval, muy fácil.

Y así siguió siendo en los minutos siguientes. El equipo de Copa dominaba en transiciones y en juego estático con Toni Pérez por detrás de la portería. Jugaba a su antojo, mientras el Shum se revolvía como podía y amenazaba de manera tímida con Presas. No llegaron más goles verdes y ahí se engendraron los sudores de más adelante.

Un tiempo muerto de los locales recolocó al Shum y el Liceo se tomó un respiro. El objetivo era amarrar ese 0-3 al descanso. Era una ventaja que le salvaguarda, además del propio hockey y el nivel que ambos equipos habían mostrado en la pista. No pudo ser. Un disparo lejano, casi sin rumbo y sobre la hora, fue desviado a la red por Sergi Pujol para revivir a los catalanes. 1-3.

Segunda mitad

La desgracia llamó pronto a la puerta del Liceo en la segunda parte. Solo unos segundos y llegaba el 2-3 con un soberbio disparo de Aleix Domenech. De aplastar al Shum a verse retado. Unos minutos malditos que ponían en jaque una victoria que debía haber sido sencilla.

Y al final más o menos lo fue, pero el equipo de Copa no se libró de un par de fases de sufrimiento. La primera de tres o cuatro minutos tras el 2-3 en la que flotaba el empate en el ambiente. Hasta que llegó Bruno Saavedra para hacer el 2-4 en una transición y llevarse el dedo a la boca para mandar callar a la grada. De ahí a un gol anulado al Shum y a otra transición anotada por Nuno Paiva para hacer el 2-5 y a una mano salvadora de Blai Roca en la infracción de la décima. La victoria del Liceo parecía viajar a puerto seguro, a pesar de que le había tocado apretar los dientes y demostrar, de nuevo, su superioridad en la pista. Pero se sucedieron el 3-5 y una azul innecesaria de Bruno, otra, que forzó una superioridad local que le puso sobre las cuerdas, pero que pudo salvar. Triunfo a buen recaudo.