3-6 | El Ponteareas hunde al Resa Cambre en casa

Dura derrota del Resa Cambre en Os Campóns frente al Ponteareas (3-6), en un duelo que deja descolgado al cuadro cambrés en la última plaza de la clasificación de la OK Plata. Rocío Ortega firmó un póker de goles y Aldara Pérez y Aitana Melón remataron la faena para las visitantes. Iria Torre y Lucía Castro, con un doblete, anotaron para las locales, que continúan sin puntuar esta temporada.