Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

3-6 | El Ponteareas hunde al Resa Cambre en casa

Rocío Ortega rompió el partido con cuatro tantos para las visitantes

Las jugadoras del Resa Cambre, durante un tiempo muerto de un partido de este curso.

Las jugadoras del Resa Cambre, durante un tiempo muerto de un partido de este curso. / HC Cambre

RAC

A Coruña

Dura derrota del Resa Cambre en Os Campóns frente al Ponteareas (3-6), en un duelo que deja descolgado al cuadro cambrés en la última plaza de la clasificación de la OK Plata. Rocío Ortega firmó un póker de goles y Aldara Pérez y Aitana Melón remataron la faena para las visitantes. Iria Torre y Lucía Castro, con un doblete, anotaron para las locales, que continúan sin puntuar esta temporada.

TEMAS

