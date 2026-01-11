Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
3-6 | El Ponteareas hunde al Resa Cambre en casa
Rocío Ortega rompió el partido con cuatro tantos para las visitantes
A Coruña
Dura derrota del Resa Cambre en Os Campóns frente al Ponteareas (3-6), en un duelo que deja descolgado al cuadro cambrés en la última plaza de la clasificación de la OK Plata. Rocío Ortega firmó un póker de goles y Aldara Pérez y Aitana Melón remataron la faena para las visitantes. Iria Torre y Lucía Castro, con un doblete, anotaron para las locales, que continúan sin puntuar esta temporada.
