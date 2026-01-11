89-96 | El Leyma Coruña apacigua al huracán Polanco

Doce monjes Shaolin se visten cada fin de semana de naranja y defienden la camiseta del Leyma Coruña. No les puede la presión. No les pone nervioso ver anotar a Eddy Polanco (46 puntos y 40 de valoración) cada vez que merodea por su aro. Tampoco ceden a los intentos de Kevin Larsen de liberarse de sus cadenas. Siguen firmes, jugando como un martillo pilón. El Leyma se impuso (89-96) en el casi inexpugnable Pedro Ferrándiz al Lucentum Alicante en un ejercicio magistral de competitividad. Cuando el ataque no sale, la defensa es clave. Cuando falla el aro propio, entran todos los triples. Y, cuando el Obradoiro pierde, los naranjas no perdonan: recuperan los dos triunfos de renta y se consagran como campeones de invierno con una jornada de margen.

El Leyma se tapó la cabeza en la pintura, pero le costó estirar la manta para cubrirse también los pies en el perímetro. Avisado del peligro de Kevin Larsen, Carles Marco ajustó su quinteto para darle a Mus Barro la titularidad y, con ella, la responsabilidad de encadenar al jugador estrella del Alicante. Le salió bien la jugada al Leyma en la pintura, pero, a cambio, sufrió en la lluvia desde el perímetro. Pacheco y Jorgensen abrieron la lata, intercambiando canastas con un triplazo de Deng Geu. Mientras los naranjas comenzaron muy fríos en ataque, fiándose apenas de alguna acción de Radoncic o Joe Cremo, el Alicante encontró en las manos de Álex Jordá un importante vivero de puntos. Los metió de tres en tres el mejor triplista del Lucentum para establecer el 13-8 y encender las alarmas.

Un triple frontal de Cremo pareció apagar el fuego, aunque Coulibaly, encontrando una canasta con sorpresa en la pintura, avivó la crisis del Leyma. Los hombres de Carles Marco entraron al trapo en el intercambio de francotiradores. Brnovic se sumó a la fiesta desde la esquina, mientras que Cuevas, más contemplativo, aprovechó los bloqueos para abrirse un camino de rosas hacia el aro para empatar (16-16). Cremo y Barro consiguieron un par de ventajas efímeras, que murieron cuando Larsen, a base de tiros libres, comenzó a entrar tímidamente en el duelo. Eddy Polanco, en un contragolpe y con un regalo bajo el aro de Brnovic, decantó el primer parcial en su estreno en el Pedro Ferrándiz (23-20).

El Leyma subió una marcha en el segundo cuarto, pero Polanco se la igualó. El dominicano fue un quebradero de cabeza para Jorgensen, que le robó algún balón, pero se vio incapaz de contener sus entradas sin recurrir a la falta. Los naranjas respiraron cuando su némesis salió de la pista. Diop y Cremo lideraron la remontada y llegaron a acumular cinco puntos de renta, aunque el castigo se quedó en cuatro al descanso (43-47).

Una batalla entre francotiradores marcó el camino reñidísimo hacia el triunfo. Ocho triples en cinco minutos, cuatro por bando y con Radoncic, Pacheco y Cuevas a cargo de la ofensiva naranja, protagonizaron los primeros cinco minutos del tercer cuarto. Geu fue una pesadilla exterior, mientras Polanco recobraba las fuerzas para seguir siendo el hombre más determinante del Alicante. Volvió loco a un Jorgensen mucho más inspirado en el reparto de juego que en la defensa ante el dominicano. La pintura, en la que Diop, Thiam y Barro comenzaron a cargarse de faltas en exceso, siguió conteniendo a Larsen y Cremo, que asumió galones y lideró el tiro, logró que el Leyma llegase con ventaja al último cuarto (69-71).

Tres canastas seguidas de Barro y un triple esquinado de Radoncic en los primeros compases del parcial decisivo allanaron el camino para un Leyma que pareció haber capeado ya la tormenta con una máxima ventaja de siete puntos (73-80). El de siempre, Polanco, amenazó con rescatar las opciones del Lucentum a triplazo limpio. La enésima prueba de estrés acabó de la misma manera: con un sobresaliente. Jou, Cremo y Pacheco apaciguaron las aguas y convirtieron en estériles los intentos de un Alicante que, aunque no dejó soñar con la remontada, se quedó sin respuestas (89-96) ante un Leyma que no conoce el miedo.