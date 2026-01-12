Bruno Saavedra, ángel y demonio del Liceo

«Cuando Bruno sale a la pista, el partido, para bien o para mal, se revoluciona. Siempre pasan cosas». Así definió Roi Saavedra a su hermano mayor, Bruno, el pasado mes de diciembre en LA OPINIÓN. El 13 del Liceo es uno de esos jugadores que no deja indiferente a nadie sobre el parqué. Su carácter, fuerte e indomable, a veces se convierte en su mayor condena, pero, otras muchas, se transforma en su mejor virtud. El compostelano está acostumbrado a vivir las dos caras de la moneda en sus participaciones con la camiseta verdiblanca: es el cuarto máximo goleador del equipo entre todas las competiciones con 9 dianas (lideran la tabla las 12 de Carballeira y las 10 de Toni Pérez y Arnau Xaus), pero también es el segundo liceísta que más tarjetas azules recibe (un total de 4, 3 en liga y 1 en Champions, por detrás de las 5 de Toni). La última jornada frente al Shum es un claro ejemplo de su dualidad con el stick: pasó de héroe, al firmar el tanto que prácticamente sellaba el triunfo visitante en Maçanet, a villano, cuando fue sancionado tras la valla por una entrada innecesaria y evitable sobre un jugador rival.

«Bruno es un talento generacional, de los que casi ya no quedan, pero no es fácil de gestionar para nadie», dijo de él Antón Boedo, el director deportivo de la entidad colegial. Y es que su rebeldía choca frontalmente con su calidad dentro de la pista. Sobre patines, es capaz de hacer magia para guiar al Liceo a la victoria. Aguerrido, emocional y ambicioso, Saavedra vive «con la portería metida en la cabeza». Más allá de su indudable olfato goleador, destaca por su potencia, su velocidad y su tenacidad. Su capacidad para ir a la presión y ahogar rivales hacen de él una pieza valiosísima en los planes de Juan Copa, quien, en los últimos meses le ha dado confianza a base de titularidades: desde que volvió de una lesión en noviembre, ha sido parte del cinco inicial en 6 de los 7 duelos que ha disputado el conjunto coruñés. Participó de inicio frente al Sporting y al Bassano en Champions y al Voltregà, al Caldes, al Alcoi y al Shum en OK Liga. Solo empezó sentado en el compromiso liguero contra el Lleida en el que, a la postre, marcó uno de los goles del triunfo en un momento crítico para la escuadra liceísta. Sus tantos han contribuido a la buena marcha colectiva y, de entre todos, destaca el doblete firmado en el Palau para doblegar al Barcelona en territorio azulgrana más de cinco años después.

Bruno Saavedra celebra un gol con César Carballeira. / | Iago López

Su asignatura pendiente

«Tiene que ser consciente de que debe encontrar mucha más regularidad. No podemos tener a un Bruno de cinco minutos espectaculares y otros no. Es parte de su proceso», señaló Juan Copa sobre su figura. Los altibajos de rendimiento y las lesiones han lastrado una progresión meteórica, cuyo techo es difícil de adivinar. En la lista de contras, eso sí, aparece su gran asignatura pendiente: controlar su temperamento. Varias de sus grandes actuaciones en Riazor han quedado empañadas, en cierto modo, por las tarjetas azules. El nervio que le convierte en un jugador diferencial, le juega malas pasadas en cuanto algún rival le provoca. De mecha corta, los árbitros lo han enviado al banquillo hasta en cuatro ocasiones por caer en las artimañas de sus oponentes. Para muestra, el partido continental frente al Barcelos, en el que perdió los papeles tras un encontronazo con Morales y vio las tres tarjetas en un minuto: una azul, una amarilla y, finalmente, una roja.