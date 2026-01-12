Peter Kende deja el OAR por motivos personales

El flanco izquierdo del Attica 21 OAR pierde efectivos. Peter Kende, lateral húngaro que aterrizó este verano en A Coruña para dar un salto de nivel en el carril zurdo en la División de Honor Plata, abandona la entidad justo seis meses después de su llegada por «motivos personales». Se marcha con 9 encuentros a sus espaldas y 7 goles en su cuenta particular.

Kende entró con fuerza en los planes de Nando González. En las dos primeras jornadas contribuyó las victorias oaristas con dos tantos ante el Cisne y uno ante el Burgos, así como con su esfuerzo defensivo. Sin embargo, no fue capaz de encontrar regularidad. De las 16 jornadas que disputó el OAR en la primera vuelta, el húngaro participó en nueve, poco más de la mitad, y estuvo ausente contra Oviedo, Málaga, Sinfín, Benidorm, Sevilla, Zaragoza, Anaitasuna y Puerto Sagunto. Su mayor aportación ofensiva fue en la quinta fecha, ante el Soria, un choque en el que anotó 3 dianas y terminó como uno de los jugadores más destacados del mismo.

En su comunicado de despedida, el club oarista agradece su «profesionalidad, compromiso y trabajo» en el medio curso que ha militado en A Coruña y le desea «el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos» personales y deportivos. La entidad coruñesa también indica que esta baja no altera sus planes a corto plazo y que el equipo afrontará sus próximos compromisos «con el resto de la plantilla» y con la cabeza puesta en «los objetivos de la temporada».

Un refuerzo previo

La salida de Peter Kende es la cruz de un parón invernal en el que el OAR también se ha reforzado. Justo antes de terminar 2025, el club que preside Carlos Resch anunció la incorporación de Javi Rodríguez para dar un paso adelante con talento procedente del Eón Alicante de la Liga Asobal. Rodríguez ocupa, precisamente, el puesto de lateral izquierdo que cubría Kende hasta el momento, por lo que Nando González ya tiene al repuesto en casa.

A sus 28 años de edad, Rodríguez suma calidad y experiencia a las filas coruñesas, pues conoce de sobra la División de Honor Plata tras sus pasos por el UBU San Pablo Burgos y el Eivissa. Después de dar el salto a la élite el pasado verano, Rodríguez acumuló 22 goles en las 13 jornadas en las que participó en la máxima categoría. Un bagaje sólido e ilusionante para que el cuadro coruñés afronte la segunda vuelta de la competición con una marcha más.