Polideportivo
Los premios Terra de Hércules homenajean al deporte gallego en su segunda edición
La Fundación Amare Terra premia a 14 figuras relacionadas con el ámbito deportivo autonómico, entre ellos los coruñeses Dolores Rojas o Augusto César Lendoiro | La gala se celebra el próximo 27 de enero en Palexco
De Augusto César Lendoiro a Dolores Rojas, pasando por David Cal, Rafael Martín Acero o el Karbo. Esos son algunos de los nombres reconocidos en la segunda edición de los premios Terra de Hércules, organizados por la Fundación Amare Terra, que se entregarán el próximo 27 de enero en Palexco.
El jurado seleccionó a 14 galardonados entre casi ochenta candidaturas: Augusto César Lendoiro, por su impacto histórico en la proyección nacional e internacional del deporte coruñés y gallego; Dolores Rojas, por su labor como árbitra internacional de atletismo durante décadas; David Cal, ganador de cinco medallas olímpicas y uno de los deportistas más laureados en España; Luis Gregorio Ramos Misioné, también doble medallista olímpico sobre la piragua; Alfonso Ortega Casasnovas, entrenador de atletismo; la Asociación de Minusválidos Físicos de Vigo (AMFIV), por su trabajo de integración social a través del baloncesto en silla de ruedas; Aurora Martínez Vidal, pionera de la gimnasia rítmica; Jesús Hermida Cebreiro, atleta que tuvo un papel decisivo en la modernización del sistema deportivo español durante la Transición tras su retirada; José María Covelo Cartelle, por su impulso en el desarrollo del balonmano; Juan Carlos Bremón Pérez, clave en el aumento de la visibilidad de la natación y el surf; y Rafael Martín Acero, referente académico en las ciencias del deporte.
Además, habrá un homenaje a título póstumo a José Mañana y al Colegio Karbo, por su impulso al fútbol femenino; a José María Valeiro Iglesias, por su compromiso con el baloncesto a través del Santo Domingo Betanzos; y Pablo Hinójar Rey, por su dedicación Ala gimnasia de trampolín.
Más allá de la competición
Los premios Terra de Hércules no resaltan ni los méritos deportivos ni el palmarés competitivo, sino que distinguen a personas y entidades cuya trayectoria han contribuido de forma decisiva al desarrollo del deporte gallego desde una perspectiva humanista, educativa, inclusiva y social.
En 2026, la Fundación Amare Terra reafirma su compromiso con un reconocimiento que, año tras año, aspira a ser algo más que un galardón. La iniciativa nació con la voluntad de ofrecer una mirada colectiva sobre el deporte gallego y las personas y entidades que lo han construido a lo largo del tiempo, muchas veces desde ámbitos discretos y poco visibles.
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- Leyma-Obradoiro: una rivalidad que nace en las alturas
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»
- 103-99 | El Obradoiro se queda la cabellera del Leyma