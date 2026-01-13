Los premios Terra de Hércules homenajean al deporte gallego en su segunda edición

De Augusto César Lendoiro a Dolores Rojas, pasando por David Cal, Rafael Martín Acero o el Karbo. Esos son algunos de los nombres reconocidos en la segunda edición de los premios Terra de Hércules, organizados por la Fundación Amare Terra, que se entregarán el próximo 27 de enero en Palexco.

El jurado seleccionó a 14 galardonados entre casi ochenta candidaturas: Augusto César Lendoiro, por su impacto histórico en la proyección nacional e internacional del deporte coruñés y gallego; Dolores Rojas, por su labor como árbitra internacional de atletismo durante décadas; David Cal, ganador de cinco medallas olímpicas y uno de los deportistas más laureados en España; Luis Gregorio Ramos Misioné, también doble medallista olímpico sobre la piragua; Alfonso Ortega Casasnovas, entrenador de atletismo; la Asociación de Minusválidos Físicos de Vigo (AMFIV), por su trabajo de integración social a través del baloncesto en silla de ruedas; Aurora Martínez Vidal, pionera de la gimnasia rítmica; Jesús Hermida Cebreiro, atleta que tuvo un papel decisivo en la modernización del sistema deportivo español durante la Transición tras su retirada; José María Covelo Cartelle, por su impulso en el desarrollo del balonmano; Juan Carlos Bremón Pérez, clave en el aumento de la visibilidad de la natación y el surf; y Rafael Martín Acero, referente académico en las ciencias del deporte.

Además, habrá un homenaje a título póstumo a José Mañana y al Colegio Karbo, por su impulso al fútbol femenino; a José María Valeiro Iglesias, por su compromiso con el baloncesto a través del Santo Domingo Betanzos; y Pablo Hinójar Rey, por su dedicación Ala gimnasia de trampolín.

Más allá de la competición

Los premios Terra de Hércules no resaltan ni los méritos deportivos ni el palmarés competitivo, sino que distinguen a personas y entidades cuya trayectoria han contribuido de forma decisiva al desarrollo del deporte gallego desde una perspectiva humanista, educativa, inclusiva y social.

En 2026, la Fundación Amare Terra reafirma su compromiso con un reconocimiento que, año tras año, aspira a ser algo más que un galardón. La iniciativa nació con la voluntad de ofrecer una mirada colectiva sobre el deporte gallego y las personas y entidades que lo han construido a lo largo del tiempo, muchas veces desde ámbitos discretos y poco visibles.