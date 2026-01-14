Ali San Martín y Divi creen en el CRAT: «Hay que jugar las finales con conciencia y calma, pero sin perder la intención»

«Era una necesidad imperiosa ganarle al Sant Cugat», reconoce Alicia San Martín, una de las líderes de un CRAT Rialta que se niega a bajar los brazos en la Liga Iberdrola. Las lesiones de jugadoras importantes y las complicaciones para encajar las piezas nuevas con la base de jóvenes de la cantera lastraron al equipo coruñés durante la primera mitad de la temporada. Pensaban en volver a mirar hacia los puestos nobles y marchan en la última posición de la tabla. El balsámico 28-17 conseguido contra el conjunto catalán el pasado domingo en Elviña les da vida justo antes de afrontar otra final contra el Olímpico de Pozuelo, su rival más inmediato por la salvación. «Hay que jugar las finales con conciencia y calma, pero sin perder la intención», advierte una de las referentes de la escuadra de Arquitectura Técnica.

El primer partido del CRAT en 2026 ya se sintió distinto desde antes, siquiera, de arrancar el choque. «Se notaba desde el calentamiento una energía que no había en otros partidos», relata Ali San Martín, que ejerció de capitana contra el Sant Cugat. Se aferró a esas sensaciones y el equipo cumplió en su primera final por evitar el que podría ser el primer descenso de toda la historia de club coruñés.

Triunfo sanador

La necesidad de sumar con urgencia para evitar descolgarse en el fondo de la clasificación alimentó las ganas del equipo, que logró mantener «una energía muy positiva en ataque y en defensa». Se adelantó en el marcador y no bajó nunca los brazos. «Como en todos los partidos, el tiempo pasa y el cansancio aparece. En la segunda parte [el Sant Cugat] nos hizo más año. Al ir ya por delante, el objetivo era seguir liderando el partido. Aunque tuvimos que defender más, lo conseguimos», reseña San Martín.

Divina Leis, Divi, otra de las jugadoras importantes del proyecto, es consciente de la relevancia capital del triunfo, el segundo en toda la temporada. «Hubo muchos cambios entre la temporada pasada y la actual. Se dieron muchas salidas y tuvimos lesiones que no nos esperábamos. Vinieron fichajes fundamentales, pero había que encajarlos con muchas niñas de la cantera. Nos costó mezclar todos esos condicionantes y, anímicamente, nos afectó bastante», expone la jugadora del CRAT.

Es, cree Divi, una victoria que debe guiar a la savia joven de la plantilla. «Son jugadoras de 16 o 18 años. La liga regional gallega no tiene el nivel de las de Madrid, Valencia o Barcelona. Llegan asustadas a División de Honor, pero confiamos en ellas. Tienen mucho potencial y están preparadas. Les falta confianza, pero, a medida que juegan, se les quita el miedo», apunta Leis.

Regreso de Mariana

En un curso en el que el CRAT ha sufrido mucho con las lesiones, contar con jugadoras que salen de la enfermería es un chute anímico trascendental. Más, si quien regresa a la acción es la capitana, Mariana Romero. Volvió a jugar tras varios meses apartada de los terrenos de juego. «Su aporte es tremendo», elogia Divi. Más allá de su participación en los 20 minutos que entró en el campo, la jugadora elogia los intangibles de su capitana desde «el vestuario, la charla y el calentamiento». «Es una líder nata, la gente la sigue y la respeta. Nos gusta mucho que esté de vuelta», recalca.

Romero no es la única jugadora del CRAT que ha pasado por la enfermería recientemente. «Antes de Navidad tuvimos las bajas de Alejandra [Fernández] e Inês [Spínola]. Recuperamos a Mariana, que fue un placer tenerla en el campo, y quizá en el próximo partido vuelva Maica Martí, pero en el último partido se hizo daño Kika [Mulling]», explica Ali San Martín.

Final contra el Olímpico de Pozuelo

Para Divi, la victoria ante el Sant Cugat es «un antes y un después». «Tenemos un equipo muy bueno, pero no lo habíamos demostrado en el campo. Ha sido una victoria muy importante y vamos con todo contra el Olímpico». El conjunto coruñés apunta al partido de este domingo (12.00 horas) en el campo universitario de Elviña como su segundo matchball por la permanencia. «Cuando acabó el partido del Sant Cugat, ya queríamos que llegase el siguiente. Son días cortos y largos a la vez, porque quieres que llegue ya el partido», añade San Martín.

No obstante las veteranas llaman a la calma ante otra final anticipada en la que el objetivo es ganar para salir del último puesto de la tabla, que implica el descenso directo a División de Honor B. «Entrenamos sabiendo las cosas que hicimos bien y las que tenemos que mejorar. El Olímpico tiene vídeo, nos vio jugar y, en la primera vuelta, nos ganó en su campo en un partido que debimos haber ganado nosotras», recuerda Ali. Espera un duelo similar al 17-10 que perdieron en la primera vuelta, pero contra un Pozuelo «más asentado».

El factor campo, con Elviña del lado del CRAT, será diferencial. «Todos los equipos se hace fuertes en casa. La mitad de las jugadoras del equipo no son de Galicia, pero sí son gallegas de adopción. Para nosotras, representar al CRAT es representar a toda Galicia», advierte con orgullo Alicia San Martín.