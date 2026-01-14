La media maratón Coruña21 contará para el ranking mundial

La media maratón Coruña21, que se disputará el próximo 1 de marzo, formará parte del calendario global de World Athletics y las marcas que establezcan los atletas en la ciudad contarán para el ranking mundial de esta distancia. La prueba coruñesa recibió la etiqueta Label WA, el visto bueno de la organización mundial para tenerla en cuenta en sus resultados.

Es un estándar que atrae a atletas y corredores de máximo nivel para tratar de conseguir sus mejores resultados en una cita que se celebra a baja altitud, con un trazado llano y al nivel del mar. Solo hay diez carreras en España con esta misma categoría: Santa Pola, Sevilla, Barcelona, Málaga, Pollensa, Bilbao, Albacete, Valencia y dos en Madrid.

A mes y medio del pistoletazo de salida, 2.400 personas han confirmado su inscripción en la gran cita del atletismo coruñés. 1.700 participarán en la prueba de 21 kilómetros, mientras que otros 700 se han apuntado ya a la carrera 5K, que complementa a la carrera grande. Las inscripciones con descuento se mantendrán hasta el 8 de febrero. El 22 de ese mismo mes será el último día para apuntarse.