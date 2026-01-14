Los precedentes alientan al Leyma: ser campeón de invierno invita a soñar con la ACB

Nadie le borra la sonrisa a un Leyma Coruña que ya sabe que va a concluir la primera vuelta de la liga como el campeón de invierno de Primera FEB a falta de una jornada, la que disputará este viernes (20.45 horas) en el Coliseum contra el Fibwi Palma. Una primera mitad de curso en la que es casi imposible ponerle peros al conjunto de Carles Marco invita a encarar con optimismo la segunda mitad de curso. Nada está asegurado, pero los precedentes permiten al equipo naranja soñar en grande. En los últimos tiempos, solo el Estudiantes lideró la tabla al final de la primera vuelta y se quedó sin ascenso a la Liga ACB.

A falta de un encuentro para acabar la primera vuelta, los naranjas puedes igualar las cifras de San Pablo Burgos y Palencia como los mejores campeones de invierno de los últimos tiempos en la segunda categoría del baloncesto español. Burgaleses y palentinos sumaron solo una derrota, el mismo bagaje que llevan los hombres de naranja, a la espera de que el balón dicte sentencia ante el Palma.

El guion de LEB Oro y Primera FEB tiene un patrón: el campeón de invierno tiene algo que celebrar al final de la temporada. Así ha ocurrido en seis de las últimas diez ligas con calendario habitual, obviando la temporada 2019-20 (interrumpida por la pandemia) y la 2020-21 (la competición se dividió en subgrupos). Andorra (13-14), Breogán (17-18), Betis (18-19), Palencia (22-23) y San Pablo Burgos (24-25) fueron campeones de invierno y lograron el ascenso a la máxima categoría.

Todos salvo los palentinos, que se labraron su plaza en el play off, lo hicieron por la vía rápida. El propio Palencia, en la campaña 2015-16, también fue campeón de invierno y ganó la liga, pero no consiguió que le abriesen las puertas de la primera categoría del baloncesto español.

Las excepciones

En las últimas cuatro temporadas, con el sistema de competición habitual tras la pandemia, se han intercalado éxitos con los dos fracasos que protagonizó el Estudiantes. Los madrileños cerraron líderes la primera vuelta en la campaña 2021-22, pero sufrieron un descalabro en la segunda vuelta. Pasaron en 14-3 en enero a un 25-9 al final de la liga regular y perdieron el ascenso en la final del play off ante el Girona de Marc Gasol.

Dos años más tarde, en la 2023-24, calcaron el 14-3 en una primera vuelta en la que acabaron líderes en solitario, con una victoria de ventaja sobre el Leyma. Los naranjas, que no se arrugaron, mantuvieron el pie a fondo en la segunda mitad de la competición, mientras que los madrileños acabaron terceros (27-7) y volvieron a quedarse a las puertas del ascenso al perder en la final ante el Lleida.

El Leyma ya sabe que el favoritismo y los números de las primeras vueltas no aseguran nada que celebrar en mayo o en junio y que no puede bajar la guardia en una batalla larga y feroz con los 17 encuentros que tiene todavía por delante en la liga regular.

Sin el premio de la Copa Princesa

El conjunto coruñés tiene como objetivo inmediato ganar este viernes al Palma, asentarse con el recién recuperado margen de dos victorias sobre el Obradoiro y dar continuidad a su buena dinámica. No obstante, no tendrá recompensa mayor por su campeonato de invierno al haber desaparecido, ya, la Copa Princesa.

Hace dos temporadas, los naranjas visitaron al Estudiantes en el Wizink Center al finalizar segundos. Este año les hubiese tocado recibir al Obradoiro en el Coliseum, pero el título quedó desactivado tras el curso 2023-24 para dar paso a la Copa de España. Los naranjas cayeron ante el Tizona en la segunda ronda y se desentendieron de un título en el que también han perecido sus inmediatos perseguidores. COB-Estudiantes y Palencia-Fuenlabrada son las semifinales de la Final Four que se disputará el 24 y el 25 de enero en Palencia.