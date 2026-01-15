Caio Pacheco: «En cuanto llegué al Leyma supe que había algo especial»

El MVP de diciembre en el Leyma Básquet Coruña se llama Caio y se apellida Pacheco. El base brasileño recogió este jueves el galardón Estrella Galicia que le acredita como la pieza más destacada último mes de competición. Sus actuaciones frente a Palencia, Zamora, Ourense, Cartagena y Obradoiro le han valido el reconocimiento del público, entregado cada vez más a su talento sobre la pista. «El premio se le da a un jugador, pero es de todos los compañeros. Sin ellos no hubiera jugado bien y no hubiera podido ganarlo. Personalmente, estoy muy contento, pero también por el equipo», afirmó el 9 naranja.

En su lista de agradecimientos no faltaron los servicios médicos y de fisioterapia, tanto del Leyma como de la Selección de Brasil. «Buena parte de este premio es suyo, es importante darles las gracias por lo todo lo que me han ayudado a estar sano», indicó. Y es que el inicio de curso de Pacheco estuvo marcado por los problemas físicos, que mermaron su rendimiento e incluso le apartaron de la pista en noviembre. «Estoy totalmente recuperado, aunque fue algo que me incomodó por un tiempo largo. Intenté forzar la vuelta antes de tiempo, porque quería ayudar al equipo, y me resentí de la lesión», explicó el base.

Pese a su estancia en la enfermería, en media temporada en A Coruña Caio Pacheco ya roza las mejores estadísticas de su carrera en el plano individual. «Estoy muy contento aquí, me siento muy identificado con la manera en la que jugamos. Obviamente, las victorias ayudan a que sea todo más llevadero y tranquilo. Estoy muy contento con como lo está haciendo el equipo y creo que, personalmente, voy sintiéndome cada vez más cómodo en la cancha y con los compañeros», resaltó.

Caio Pacheco posa con el premio Estrella Galicia del mes de diciembre. / Leyma Coruña

Expectativas cumplidas y metas por alcanzar

La buena marcha del Leyma no ha cogido a Caio Pacheco por sorpresa. «Conociendo a los compañeros que ya conocía y la mentalidad de Carles [Marco], sabía que íbamos a salir cada noche a competir. Luego, las victorias no se pueden predecir, pero fui de los que más tarde llegué [a la pretemporada] y cuando empecé a entrenar y los vi competir en la Copa, supe que había algo especial», comentó.

Después de una primera vuelta casi perfecta, con el único pinchazo frente al Obradoiro como borrón en el historial naranja, el brasileño mantiene la mentalidad a corto plazo y solo piensa en el compromiso de este viernes frente al Fibwi Mallorca (20.45 horas, LaLiga+). «Personalmente, la primera vuelta ni la vi pasar. Ojalá en la segunda podamos hacer lo mismo, sería increíble, pero creo que cada semana debemos enfocarnos solo en el próximo partido. Fibwi viene de ganar a uno de los grandes de la liga, que es Estudiantes, y va a ser un encuentro muy importante».