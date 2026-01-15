El Leyma Coruña busca la 'escoba' ante un Fibwi con varios ases en la manga

De uno a quince y sin cartas sobre la mesa. El Leyma Básquet Coruña es, sin duda, el equipo de Primera FEB que acumula más oros en su mano al término de la primera vuelta del torneo doméstico, aunque le falta un triunfo para barrer la mesa y hacer escoba. El equipo coruñés tratará de ganar la partida de la primera vuelta liguera este viernes contra el Fibwi Mallorca en el Coliseum (20.45 horas, LaLiga+), para sumar su 15ª victoria y rozar la excelencia en un tramo inicial del campeonato, en el que su único borrón fue la derrota frente al Obradoiro en Fontes do Sar. Poco más se le puede pedir a la escuadra de Carles Marco que, sin embargo, no levanta el pie del acelerador. El conjunto coruñés, que garantizó su título de campeón de invierno el pasado fin de semana contra el Alicante, entrará en el tramo decisivo del curso oteando a sus rivales desde lo más alto, pero sin fiarse ni de su propia sombra. «Personalmente, la primera vuelta ni la vi pasar. Ojalá en la segunda podamos hacer lo mismo, sería increíble, pero creo que cada semana debemos enfocarnos solo en el próximo partido», comentó Caio Pacheco, uno de los ejes centrales del baloncesto naranja, en la previa del duelo contra los baleares.

El Leyma no entiende de confianzas y hace bien. Porque en Primera FEB, quien se confía, muerde el polvo. Y el Fibwi, además, sabe lo que es matar gigantes. Lo hizo en la última jornada, al hundir a un Estudiantes que no termina de encontrar una vía de escape de la categoría. La escuadra que dirige Pablo Cano doblegó al equipo madrileño (80-76), en un choque en el que brilló su mayor virtud: el esfuerzo colectivo. Liderados por el acierto anotador de Lyndsay Bracey (24 puntos), el cuadro mallorquín ensambló sus piezas para imponerse a un histórico del baloncesto español y sumar su octavo triunfo, que lo sitúa también en la octava plaza de la tabla, en puestos de play off y con la permanencia, objetivo principal de la entidad, más que encarrilada.

En las filas baleares, además de Bracey, destacan los registros anotadores de Pedro Bombino y Brian Vázquez, que amenazarán el aro naranja en busca de su segundo hachazo consecutivo a la liga. Lucas Capalbo, uno de los pilares de la estructura del Fibwi, se perderá el partido por lesión, igual que Jorge Martínez. El que sí estará será Osvaldas Matulionis, que regresa a A Coruña después de defender la camiseta del Leyma en la temporada 2020-21. En las filas naranjas también habrá reencuentro: Jacobo Díaz, ya recuperado de sus problemas de espalda, se medirá al equipo en el que explotó y que le sirvió para dar el salto a la ACB con el Granada.

Deberes y exigencias

Pese a su privilegiada situación en la tabla, el Leyma saltará al Coliseum con el cuchillo entre los dientes. La victoria en Alicante dejó detalles «buenos y malos», pese a que el sabor de boca general, evidentemente, fue positivo. «Tenemos que ser más consistentes en el rebote y en el uno contra uno, podemos hacerlo mejor defensivamente. En ataque, debemos perder menos balones y jugar con un poco más de ritmo, estamos trabajando en ello para ser cada vez mejores», apunta Carles Marco.

Pablo Cano, por su parte, considera que «ningún partido se gana antes de jugarlo» y que su equipo debe «confiar en el trabajo del día a día» para «salir fortalecido» del Coliseum, aunque destaca el «poderío» del combinado coruñés: «El encuentro nos va a exigir lo máximo, porque [el Leyma] tiene muchos aspectos que le hacen estar donde está. Están teniendo un gran control emocional durante la temporada para afrontar las diferentes situaciones que les ha tocado vivir», indicó.