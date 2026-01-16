La agenda del deporte de A Coruña: Finales anticipadas para CRAT y Dominicos

Jornada intensa para los equipos coruñeses, que ponen en este fin de semana muchas de sus opciones de éxito a final de temporada con posibles ascensos y descensos en el horizonte. El CRAT se juega sus opciones de permanecer en la Liga Iberdrola de rugby ante el Olímpico, mientras que el Dominicos sueña con jugar al Copa Princesa y seguir en la zona noble de OK Plata.

Hockey sobre patines

Jornada clave en OK Plata para el Dominicos. Los de la Ciudad Vieja, terceros, reciben este sábado por la tarde (18.00 horas) en Monte Alto al Manlleu, tercero, empatados a puntos e inmersos en la lucha por clasificarse para la Copa Princesa. En el otro extremo, el Compañía de María busca en Elviña II ante el Mataró, también de la zona noble, una reacción para salir de la parte baja.

En OK Plata Femenina, el Resa Cambre recibe este domingo (11.00) al Berenguela y el Marineda (12.00) al Traviesas. En OK Bronce, el Compañía B visita este sábado (20.00) al Oviedo Booling y el Liceo B recibe mañana (12.30) al Mieres. Aplazado al 8 de febrero el duelo del CH Oleiros en casa del Rochapea.

Rugby

Segunda final anticipada para el CRAT Rialta en la Liga Iberdrola. Las de Arquitectura Técnica reciben en Elviña al Olímpico de Pozuelo este domingo (12.00 horas) con la necesidad de ganar en un duelo entre colistas y escapar del farolillo rojo de la tabla.

Baloncesto

Maristas, líder de la Liga Femenina 2, sigue su línea triunfal y busca extender su buena tendencia este curso. Visita este domingo (13.00 horas) la pista del TGN en Tarragona, colista del grupo.

Voleibol

El Zalaeta arranca el 2026 con una exigente visita a la pista del Extremadura Arroyo este sábado tarde (19.00 horas) en Superliga 2. En Primera Femenina, el Ciudad de A Coruña recibe este sábado (16.00) al Emevé B y el CV Oleiros visita al Los Campos (20.00). Los oleirenses, en Primera masculina, se miden a la misma hora al Chamartín a domicilio.

Fútbol sala

El 5 Coruña afronta su primer partido en casa en la segunda vuelta. Se enfrenta este sábado (18.30 horas) en Novo Mesoiro al Lugo Sala, uno de los pesos pesados de Segunda RFEF.

Balonmano

El Balonmano Culleredo aspira a dar continuidad a su buena temporada en Primera Estatal. Recibe este sábado (19.30 horas) al Tacoronte, una de las cenicientas de la liga.