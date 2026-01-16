Augusto Lima, ex del Leyma Coruña, regresa a la Liga ACB

Augusto Lima llegó en el verano de 2024 a A Coruña como uno de los pilares del nuevo proyecto del Leyma Coruña en la Liga ACB. El hispanobrasileño venía del Unicaja tras superar una larga lesión que le mantuvo más un año en el dique seco, pero ya recuperado y con ganas de ofrecer su mejor versión en el Coliseum. En un curso en el que las lesiones mermaron su participación y pasó casi inadvertido durante toda la segunda vuelta, no pudo evitar el descenso del conjunto naranja en su estreno en la élite.

Casi cinco meses sin participar que llegaron a su fin ya cuando era demasiado tarde para enderezar el rumbo de la temporada con su aporte en la pintura. Tras acabar la liga se marchó a jugar al Rans Simba Bogor de Indonesia, que luchaba por ganar la liga del país asiático. Después de unos meses sin equipo, el pívot de 34 años tiene nuevo destino en la máxima categoría del baloncesto español.

El nuevo equipo de Augusto Lima

El brasileño no pudo salvar al Leyma Coruña el año pasado, pero tratará de hacer el más difícil todavía en lo que resta de esta temporada con el San Pablo Burgos. El conjunto burgalés, que marcha en puestos de descenso con un balance de tres victorias y doce derrotas a punto de concluir la primera vuelta. Está a un triunfo de igualar con el Andorra, que marca actualmente la salvación. Para incrementar sus opciones, el club confirmó la llegada del hispanobrasileño.

El exjugador naranja ya tuvo una etapa anterior en Burgos, entre 2018 y 2020. Precisamente en su primera estancia en el conjunto burgalés coincidió con Diego Epifanio, con quien se reencontró en el Leyma la temporada pasada.

Un trotamundos de la ACB

Nació en Río de Janeiro, pero su carrera ha estado siempre ligada a Málaga y al Unicaja. Lima salió de la cantera del conjunto malagueño. Tras pasar por el Clínicas Rincón y una cesión en el Granada, se estableció en el primer equipo.

Se marchó en 2013 al UCAM Murcia, donde su rendimiento le garantizó la gran oportunidad de su carrera: fichar por el Real Madrid. Estuvo dos años bajo contrato con el conjunto blanco, pero la competitividad en la plantilla le obligó a salir cedido. Pasó por el Zalgiris Kaunas, el Besiktas, los Xinjiang Flying Tigers chino y regresó al UCAM antes de probar en el Cedevita croata y aterrizar en Burgos.

En los últimos años, regresó a Murcia y al Unicaja, antes de aceptar la propuesta del Leyma Coruña. Ahora, sigue su carrera con otra etapa en Burgos, donde espera sumar para alcanzar la permanencia.

El nuevo equipo de Taylor

Augusto Lima no es el único exjugador del leyma en ACB que ha tenido movimientos esta semana. Brandon Taylor, MVP del equipo coruñés en la máxima categoría, también cambió de equipo y país. Abandonó A Coruña nada más certificarse el descenso matemático para fichar por la Virtus Bolonia. Consiguió levantar la Lega A italiana el curso pasado, pero su escaso protagonismo en este curso con el conjunto boloñés le ha llevado a hacer las maletas.

El base californiano se marcha al Panionios griego en busca de nuevas oportunidades y más minutos en la liga griega y en la Eurocup.