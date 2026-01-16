Javi Rodríguez: «Donde no me llega el físico, me llegan la creatividad y el corazón»

Hace unas semanas que cambió Alicante por A Coruña. ¿Cómo ha sido su llegada? ¿Nota muchas diferencias?

Sí, sí, sobre todo en el clima, pero también en la gente y en la manera de funcionar. Es un cambio. Pero muy bien, todo el mundo me ha recibido genial. Tanto mi pareja como yo estamos muy cómodos y, de momento, solo puedo hablar bien de la ciudad.

¿Cómo ha sido su entrada en el proyecto del OAR?

Muy buena también. Todos me están ayudando y se están involucrando para que me ponga al día cuanto antes para conocer el sistema defensivo, las estrategias, los inicios, las jugadas... Me está sirviendo para ponerme al día más rápido de lo que pensaba que iba a ser. Se nota el cambio, porque al llegar a mitad de año, los otros jugadores ya están acoplados en el juego y se conocen, entonces siempre cuesta. Pero estoy encantado con los compañeros, el cuerpo técnico y la directiva.

Deja la Asobal para venir a la División de Honor Plata. ¿Cómo surge la opción del OAR y qué le motiva a venir?

Yo ya seguía al equipo porque tenía aquí a gente cercana, como Álex Malid, Álex Chan o Mile [Mijuskovic]. Iba viendo los resultados que tenían, que estaban haciendo una muy buena primera vuelta, algo que no es normal para un equipo recién ascendido. Veía que todo les estaba saliendo genial. Antes de las navidades, se dio la opción de que yo buscaba una salida de Alicante y ellos querían un jugador de mi perfil. De primeras, se te pasa la idea por la cabeza, hablas y sin más. Pero, poco a poco, la idea inicial fue cogiendo más magnitud y terminó haciéndose realidad. Si me preguntas en noviembre, te diría que no estaría en A Coruña en enero, pero empezamos a hablar, cuadraron nuestros objetivos y vamos de la mano.

El OAR es el ejemplo perfecto de lo que significa partirse la cara y jugarse el pecho por el club

Desde la distancia, ¿qué fue lo que más le llamó la atención?

Además de dar el nivel de la categoría, que a los recién ascendidos siempre se les suele ver alguna carencia más que a otros rivales más experimentados, hay muchos jugadores, más de la mitad de la plantilla, que el año pasado estaban en una liga inferior y no lo parecen, que saben controlar los partidos. Lo que más me gusta es la garra y el coraje del grupo, creo que eso me identifica bastante. Donde no llegan la técnica y la estrategia, llegan los cojones. El OAR es el ejemplo perfecto de partirse la cara y jugarse el pecho por el escudo del club.

El equipo ha protagonizado varios partidos de remontadas agónicas, de aguantar resultados cortos o de no dejarse avasallar. ¿Ese ADN del club es el que mejor encaja con usted?

Eso es. En la jornada 2, que es cuando todavía se nota la diferencia entre los equipos que tienen experiencia y los que no, le ganaron al San Pablo Burgo aquí en casa. Yo estaba en Burgos el año pasado, veníamos de jugar una fase de ascenso. Eran dos equipos totalmente opuestos. Y, al final, por corazón y coraje el OAR sacó el partido adelante. También es muy difícil ganar en Barcelona, contra el Barça B, y lo hicieron. Eso es un reflejo del buen trabajo que están haciendo.

Más allá del carácter, la exigencia defensiva es uno de los pilares fundamentales del OAR de Nando González. ¿Le han advertido ya de que lo primero es tapar la portería propia?

Totalmente, y estoy muy de acuerdo con esa idea, además. Creo que la base de un buen equipo, en cualquier deporte, es la defensa, proteger tu terreno. Ir juntos, ir intensos, ser contundentes y cuidar tu propia portería para intentar que no la profanen. Goles sabe meter todo el mundo. Con que un jugador salte desde fuera y lance, te sirve para marcar. Solo necesitas a uno. Para defender, en cambio, hacen falta los seis [jugadores]. Es uno de los aspectos a los que hay que dedicarle más tiempo y es uno de los motivos que me convencieron para venir aquí.

El objetivo es certificar la permanencia cuanto antes, pero si podemos soñar con subir, el equipo va a pelear hasta el final

¿Cómo se definiría a sí mismo sobre la pista?

Me defino como un jugador polivalente que puede jugar en ambas bandas del campo y puede aportar en las cuatro facetas del juego, tanto en el repliegue y la defensa como en el contraataque y el ataque. No mido dos metros ni peso 100 kilos, pero intento buscarme las castañas a mi manera. Donde no llega el físico, que lleguen la imaginación y la creatividad. Y, si no, la garra y el corazón.

Este fin de semana debutará contra el Cisne, en un derbi gallego y en San Francisco Javier. ¿Cómo ve el partido?

Estoy encantado de empezar con un derbi, es un plato fuerte. El Cisne es un equipo con mucha experiencia, que nos va a llevar al límite. Tendremos que estar muy concentrados porque habrá algo más que dos puntos en juego. Estoy muy contento, creo que me va a motivar más todavía para seguir trabajando porque el pabellón va a estar a reventar, va a venir muchísima gente.

¿Cuál es su objetivo en el OAR en esta segunda parte de la temporada?

El primer objetivo es la permanencia. Es muy factible, pero queremos asegurarla cuanto antes. Y, a partir de ahí, podemos mirar más allá. Pero eso sería a mayores, para rizar el rizo. Aun así, no voy a negar que podemos soñar. Subir sería increíble, lo más bonito, pero también lo sería jugar una posible fase de ascenso y vivir una experiencia así. Sería muy positivo para el crecimiento del club. Si hay opciones de que pueda pasar, el equipo va a pelear por ello.