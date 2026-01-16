El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola

El Liceo viaja a velocidad de crucero en la OK Liga, pero sabe que debe mantener el pedal a fondo en una lucha sin comparaciones recientes por el liderato. Los verdiblancos reciben este sábado por la tarde (19.00 horas) al Cerdanyola en el Palacio de los Deportes de Riazor en busca de un triunfo que les mantenga en la tripleta de líderes de la competición junto a Barça e Igualada. Los números del equipo de Juan Copa en ataque en las últimas semanas asustan a cualquiera. Más, si quien visita A Coruña es la peor defensa del campeonato.

Cinco goles al Shum, otros tantos al Alcoi, tres al Lleida, cuatro al Caldes o seis al Voltregà. Las dianas se le caen de los bolsillos a un Liceo que da buena fe del estado de gracia de cara a portería de todos sus hombres. El César Carballeira más certero, un Toni Pérez que siempre es sinónimo de gol o un Arnau Xaus que es un peligro constante cerca de la portería contraria son los argumentos de peso que explican la racha de los colegiales, que suman ya siete victorias consecutivas en la competición doméstica. Sin olvidar las cifras de Dava Torres, Bruno Saavedra o Nil Cervera. No obstante, este fin de semana no podrá contar con el goleador asturiano, sancionado por acumulación de cartulinas azules.

La ofensiva lidera a un equipo que, aunque tiene deberes atrás, es capaz de demostrar una mentalidad robusta y mucha capacidad de respuesta. Así se lo hizo saber al Alcoi y al Shum en sus últimos compromisos a domicilio. Ahora, en su primer encuentro en el Palacio en 2026, apunta a aplicar la ley del más fuerte contra el recién ascendido Cerdanyola.

Los novatos de esta temporada no son como los de las anteriores y muestran más mimbres para competir contra cualquiera. No obstante, el Cerdanyola, que llega a A Coruña fuera de los puestos de descenso y con cuatro triunfos en su haber, tiene un serio problema atrás. Es el equipo que más goles encaja de toda la liga, 56 en 14 jornadas. Casi cuatro goles en contra por jornada es una media demasiado apetitosa para un Liceo que, este año, no perdona a ningún portero rival. Ni siquiera, cuando enfrente tendrá a excolegiales como Marc Coy o Sergi Miras.