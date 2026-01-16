'O Gran Camiño' 2026 unirá la tradición ciclista de Carballo y Padrón

La Provincia de A Coruña será la protagonista de la tercera etapa de O Gran Camiño 2026, que unirá las dos localidades de enorme tradición y peso en el ciclismo gallego, Carballo y Padrón, con un recorrido que volverá a situar el territorio coruñés en el foco del ciclismo internacional.

En un acto celebrado en la Casa Museo Rosalía de Castro, en Padrón, se realizó un anuncio que pone de manifiesto la apuesta de la Diputación por una prueba que ya es referencia y cuenta con la financiación y el respaldo de la administración.

Ezequiel Mosquera, director de la prueba, destaca que es «un orgullo» conectar ambos municipios que tienen una gran vinculación histórica con el ciclismo, y contar con algunos de los mejores corredores del mundo circulando por las carreteras coruñesas.

En el acto participaron los alcaldes de Carballo, Daniel López, el de Padrón, Anxo Rei; el Concejal de Deportes de Padrón; y el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira, que representó a la Diputación de A Coruña. Leira destacó que será un «día festivo» y que la prueba servirá para saldar una deuda histórica con ambos municipios. Además, pone en valor la trayectoria de O Gran Camiño, que pone cada año el nombre de A Coruña y de Galicia en lo más alto del ciclismo internacional. Un año más, muchos de los grandes corredores del panorama internacional se reunirán en las carreteras gallegas.