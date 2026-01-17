Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | Superliga Femenina 2

0-3 | El Zalaeta gana con solvencia en Extremadura ante el Arroyo

Alba Quirós, determinante con 22 puntos

Dos jugadoras del Zalaeta saltan a por el balón en un duelo en el Barrio de las Flores.

Sara Gallego

A Coruña

Plácido estreno de 2026 para el Zalaeta frente al Extremadura Arroyo a domicilio (0-3). Las coruñesas marcaron el ritmo del partido desde el inicio y se impusieron en tres trabajados sets (20-25, 22-25 y 20-25), en un encuentro en el que la eficacia anotadora de Alba Quirós fue determinante para afianzar el triunfo de la escuadra gallega (22 puntos). Las hermanas Rivas, Andrea (13) e Inés (9), también destacaron en la parcela ofensiva. El combinado de Jorge Barrero, que ya había comenzado la segunda vuelta antes del parón navideño, también con victoria, se consolida en el top 5 de la competición, lejos de la pelea por el ascenso, pero con más de 15 puntos de ventaja sobre el descenso

