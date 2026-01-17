1-0 | El Compañía B pierde en visita a Oviedo
Sabía el filial de Compañía que no lo iba a tener fácil en su visita al Oviedo Roller, pero aun así estuvo durante todo el duelo con opciones de puntuar. El equipo coruñés, colista, perdió por un ajustado 1-0 ante el líder del Grupo Norte de la OK Bronce. El tanto local fue de Abraham Suárez. El domingo juegan el Liceo B y el CH Oleiros.
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- Leyma-Obradoiro: una rivalidad que nace en las alturas
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»
- 103-99 | El Obradoiro se queda la cabellera del Leyma