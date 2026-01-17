Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

1-0 | El Compañía B pierde en visita a Oviedo

RAC

Sabía el filial de Compañía que no lo iba a tener fácil en su visita al Oviedo Roller, pero aun así estuvo durante todo el duelo con opciones de puntuar. El equipo coruñés, colista, perdió por un ajustado 1-0 ante el líder del Grupo Norte de la OK Bronce. El tanto local fue de Abraham Suárez. El domingo juegan el Liceo B y el CH Oleiros.

