3-2 | El 5 Coruña le remonta al Lugo Sala

El 5 Coruña sufrió lo indecible en el derbi gallego ante el Lugo Sala, pero finalmente no rendirse en el pabellón de Novo Mesoiro tuvo premio para los coruñeses, ya que se acabaron imponiendo con un ajustado 3-2. Y eso que empezaron perdiendo con los tantos visitantes de Pablo Vázquez y Rubén Santana en los primeros minutos del encuentro. Fue un tramo de partido aciago, del que costó sobreponerse el resto del choque, pero lo terminó por lograrlo.

Si hay un responsable de que el 5 Coruña y sus aficionados festejasen cuando el inicio del duelo apuntaba a desgracia, ese fue Yerai. No era sencillo darle la vuelta y por eso el jugador local empezó a ponerse con la tarea en la primera parte.De hecho, un doblete suyo ya dejó el marcador con un 2-2 al descanso. Todo por decidir en una segunda parte en la que no se movió el marcador hasta el final, pero que tuvo una tensión latente. En los últimos compases Yerai terminó su trabajo.