4-3 | Golpe de efecto de un Liceo que desordena la OK Liga

El Liceo no entiende de normas. Rebelde y díscolo por naturaleza, el equipo de Juan Copa disfruta desafiando el orden lógico de las cosas. Su carácter insurgente es el que le ha hecho —y le hace— codearse en el Olimpo del hockey con los mejores equipos del mundo desde A Coruña, una resistencia sin igual sobre patines. Su victoria frente al Cerdanyola (4-3), además de mantener la imbatibilidad de Riazor, es una prueba de ello: sumó tres puntos, se colocó líder y presentó oficialmente su candidatura al título de la OK Liga cuando todos los focos apuntaban al Barcelona y al Igualada. Es enero y queda mucha temporada, pero es un aviso muy serio a los demás.

Y eso que para vencer al Cerdanyola tuvo que sufrir. Porque ganar en la OK Liga no es tarea sencilla. El equipo de Diego Mir igualó la intensidad verdiblanca, empujó y neutralizó todos los goles del conjunto de Copa, hasta terminar ahogándolo. Al Liceo no le quedó otra que amotinarse alrededor de Blai Roca y tirar de orgullo para resguardar su ventaja en el luminoso. Pero así también vale ganar.

La escuadra verdiblanca comenzó sin prisa. Se recreó con la posesión y generó la primera ocasión del partido, en una precisa combinación entre Bruno Saavedra, César Carballeira y Dava Torres que el capitán remató desviado. Acto seguido se produjo el primer giro de guion. Carballeira vio la azul por una falta sobre Marc Coy y el cuadro coruñés se quedó con un efectivo menos. En el power play, el Cerdanyola acosó la portería de Blai Roca. Coy, Miras, Rovira... Las balas llegaban desde todos los ángulos, mientras el meta local, cual escudo humano, interceptaba una tras otra.

Con el cuatro contra cuatro restablecido, el Liceo se liberó del corsé defensivo y volvió a lanzarse sobre Gerard Pérez. Inclinó la pista y encontró su recompensa. Cervera disparó, Gerard salvó, pero, al rechace, Dava Torres acertó (1-0). Con el marcador inaugurado, Coy cometió penalti sobre César y Mir tuvo que pedir tiempo muerto para reanimar al cuadro visitante. Las guardas de Gerard evitaron el tanto de Dava en la ejecución de la pena máxima y el Cerdanyola se creció para equilibrar el resultado. Miquel Escala encontró la única grieta en el sólido muro liceísta y batió a Roca, que sacó la bola de dentro de la red (1-1). El Liceo se levantó de la lona y aprovechó el impulso para volver a golpear de inmediato. Dava cocinó una gran jugada individual y sirvió el gol en bandeja a un Arnau Xaus que no falló (2-1). Agua sobre el incendio catalán.

Todavía no se habían cumplido diez minutos y parecía que el subidón verdiblanco no había hecho más que empezar. Jacobo, con una bola al palo incluida, y Tombita probaron repetidamente a Gerard, que echó el cerrojo a sus redes. Xaus, Bruno y Cervera tomaron su relevo, sin eficacia, y el choque se desarrolló hasta el descanso en una calma tensa en la que hubo más faltas que ocasiones.

Orgullo y carácter para resistir

A la vuelta de los vestuarios, el Liceo dio un golpe en la mesa. Dava Torres se deslizó sobre el parqué, sobrepasó rivales y, cuando se plantó cara a cara con Gerard, se convirtió en ilusionista para elevar la bola, golpear con fuerza y rubricar uno de los goles de la jornada (3-1). Magic Torres al rescate. Nuno Paiva estuvo cerca de ampliar la renta en la siguiente acción, pero el combinado de Diego Mir no se arrugó. Lejos de dejarse intimidar por la personalidad verdiblanca, no dejó de insistir sobre la zaga colegial. Pico y pala hasta lograr su premio: un golazo de Marc Vázquez desde la larga distancia, imposible para Blai (3-2).

Nuno Paiva celebra su gol ante el Cerdanyola. / Iago Lopez

El Cerdanyola encerró al conjunto local en torno a su propia portería en el tramo final y, cuando peor lo estaba pasando la escuadra liceísta, Nuno Paiva transformó un contraataque en el último minuto que parecía sentenciarlo todo. Nada más lejos de la realidad, porque Joan Escala silenció el rugido coruñés a falta de 45 segundos (4-3). Entonces apareció Roca, que se hizo gigante para detener el huracán visitante en los últimos segundos y volvió a sumar puntos con dos intervenciones milagrosas. Triunfo de prestigio y golpe a la liga. A la espera de lo que hagan este domingo Barça e Igualada, el Liceo asalta el liderato y cede la presión. El jueves, la Champions y el Benfica (21.30 horas). Bendita irreverencia.