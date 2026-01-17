27-20 | El OAR doblega al Cisne con una defensa a prueba de bombas

El Attica 21 Hotels OAR Coruña regresó como un tornado del parón navideño. Ni la mala dinámica de los últimos partidos de diciembre, ni la ausencia del guardameta internacional Mile Mijuskovic evitaron que el conjunto coruñés, acostumbrado a sacar a relucir su garra en San Francisco Javier, se llevase el segundo derbi de la temporada contra el Cisne de Pontevedra (27-20). Un esfuerzo defensivo coral, que con la calidad del recién llegado Javi Rodríguez, allanó el camino.

Los hombres de Nando González comenzaron con fuerza y un par de goles de Diego Martínez, pero luego se vio obligado a aguantar las ventajas de dos o tres goles que acumuló el Cisne en los primeros quince minutos. Gabriel Navarro y el debutante, Javi Rodríguez, ayudaron a romper la goma y recuperar la renta (16-14).

En el segundo tiempo fueron fieles a sus principios: defender es sagrado. El 5-2 de en los primeros diez minutos así lo evidenció, con Alex Chan y Javi Rodríguez a los mandos de la ofensiva. El Cisne, que apenas metió seis tantos en todo el segundo acto, terminó frustrado ante la defensa a prueba de bombas y las paradas magistrales de Israel Marín. Exhibición de coraje y fundamentos para ganar el derbi (27-20) y seguir en la zona noble.