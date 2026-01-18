1-3 | Remontada del Ciudad A Coruña en el derbi frente al Emevé

Se enfrentaba el Ciudad A Coruña al filial del Emevé, rival incómodo, y salió del paso con una meritoria victoria en la que tuvo que darle la vuelta al marcador (1-3). El cuadro lucense entró mejor al partido y se llevó el primer set, pero el conjunto coruñés templó los nervios y pasó el rodillo en los tres siguientes para ganar por todo lo alto.