Balonmano | Primera División
32-29 | El Culleredo se impone al Tacoronte y es quinto
A Coruña
- Obradoiro-Leyma Coruña: Horario y dónde ver en TV y online el derbi gallego de Primera FEB
- La media maratón de A Coruña ya tiene recorrido de una edición en la que estrenará una nueva meta
- El HC Coruña deja la OK Liga por impagos: «El club ha jugado con nuestro pan»
- 102-67 | El Leyma no entiende de fantasmas
- Leyma-Obradoiro: una rivalidad que nace en las alturas
- Obradoiro-Leyma Coruña: Un derbi gallego con guion de Hollywood
- Mike Torres: «El Leyma tuvo poca fortuna el año pasado, pero volverá a subir a la ACB»
- El Liceo se abona a la ley del más fuerte ante el Cerdanyola