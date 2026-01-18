Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera División

32-29 | El Culleredo se impone al Tacoronte y es quinto

A Coruña

El Balonmán Culleredo suma y sigue en la Primera División. El equipo de Fernando Vázquez ganó en casa al Tacoronte (32-29) y logró dos puntos que lo aúpan a la zona noble de la tabla, en quinta posición. Alejandro Gómez destacó con 12 goles.

