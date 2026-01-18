Rugby | Liga Iberdrola
39-14 | El CRAT machaca al Olímpico y se aferra en la Liga Iberdrola
Alfaro, San Martín y Noa Varela lideran un triunfo balsámico en Elviña | Sale del descenso y escala a la sexta posición
La fe mueve montañas y, en el caso del CRAT Rialta, sirve para aferrarse una temporada más a la Liga Iberdrola. El conjunto de arquitectura técnica hizo los deberes en el campus de Elviña. Machacó (39-14) al Olímpico de Pozuelo en un duelo entre colistas que le ha permitido, precisamente, escalar de la última posición de la tabla a la sexta, fuera de los puestos de descenso.
Poco importó que el conjunto madrileño consiguiese el primer ensayo del partido tras doce minutos de encuentro. Un puntapié de Chía Alfaro, una acción por empuje de todas las delanteras, bajo las manos de Alicia San Martín, y otra patada permitieron al CRAT ponerse por delante en el ecuador del primer tiempo (10-7). Alfaro y Ana Peralta, las referentes fichadas en verano, lideraron la ofensiva para llegar al descanso con un holgado 20-7.
Las madrileñas y amenazaron con recuperar el terreno perdido en los primeros ataques del segundo acto (20-14). No obstante, nada quebró ya la concentración de un CRAT que sabía que no tenía margen de error en su segunda final consecutiva por la permanencia. Dos ensayos de Noa Varela, otro de Ali y las conversiones certeras de Chía guiaron el camino hacia el 39-14 decisivo. Otra final ganada para un CRAT que nunca baja los brazos.
