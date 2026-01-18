5-2 | El Marineda se reinventa para imponerse al Traviesas

No hay quien pueda con el Marineda de Nelson Obelleiro. El cuadro coruñés, que solo ha cedido un empate en las 11 jornadas que ha disputado, tiró de coraje para doblegar al Traviesas en el Agra (5-2) y seguir al mando de la competición en solitario. El conjunto vigués golpeó primero, al filo del cuarto de hora, pero Efe Muñoz y Cony Urbina, con un doblete, voltearon el marcador antes del descanso (3-1). En la segunda mitad, Alba Garrote y Ale Martín cerraron el triunfo, aunque la escuadra visitante maquilló el marcador. El Resa Cambre, por su parte, cayó frente al Berenguela (1-6) y se mantiene colista, sin puntos en su haber.