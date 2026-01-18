Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Bronce

5-5 | El Liceo B anula la reacción del Mieres y salva un punto en casa

Roi Saavedra anotó en el tramo final para empatar el encuentro

RAC

A Coruña

El Liceo B rescató un empate sobre la bocina contra el Mieres (5-5) que lo asienta en la mitad de la tabla. El equipo asturiano empezó ganando y el filial liceísta logró remontar pero, en la segunda mitad, los visitantes parecieron encarrilar la victoria. Roi Saavedra, a falta de un minuto y medio, igualó para evitar que su equipo se fuese de vacío.

