Hockey sobre patines | OK Bronce
5-5 | El Liceo B anula la reacción del Mieres y salva un punto en casa
Roi Saavedra anotó en el tramo final para empatar el encuentro
A Coruña
El Liceo B rescató un empate sobre la bocina contra el Mieres (5-5) que lo asienta en la mitad de la tabla. El equipo asturiano empezó ganando y el filial liceísta logró remontar pero, en la segunda mitad, los visitantes parecieron encarrilar la victoria. Roi Saavedra, a falta de un minuto y medio, igualó para evitar que su equipo se fuese de vacío.
