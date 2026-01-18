62-83 | Maristas ahoga al TGN para seguir arriba

Maristas empieza la segunda vuelta con el pie derecho. El conjunto que dirige Fer Buendía cosechó una victoria de prestigio en la pista del TGN (62-83), en un duelo que rompió con una actuación estelar en el segundo acto y reafirmó con eficacia en el tercero, para mantenerse colíder de la Liga Femenina 2.

El cuadro colegial entró bien al partido, con un parcial de 0-6 en el que empezó a carburar la que sería su máxima anotadora: Josefina Zeballos (24 puntos). Pero el TGN cogió el ritmo poco a poco, hasta forzar el empate en el ecuador del periodo (15-15). Maristas se vio apurado y se encomendó a Nevena Dimitrijevic y Ana Jiménez para desatascar al equipo y resguardar la ventaja (24-27). En el segundo cuarto, el combinado de Buendía pisó el acelerador. Zeballos afinó la muñeca y las coruñesas se dispararon en el luminoso, con un parcial de 10-22 que les otorgó una renta 15 puntos al descanso (34-49).

El paso por los vestuarios no menguó el hambre de las coruñesas y Nuria Ríos se sumó a la fiesta anotadora. Rubricó 13 puntos y dejó el partido visto para sentencia (48-80). Maristas bajó el ritmo en el desenlace, conforme con su actuación, y la escuadra tarraconense maquilló el marcador, pero la victoria colegial no corrió peligro en ningún momento.

Además de la masterclass sobre el aro contrario de Zeballos, que le valió para ser la mejor valorada del encuentro, Dimitrijevic terminó como la máxima asistente (8), Sofía Arcos reinó en los rebotes (9 en total, 8 de ellos defensivos) y Ríos, con sus 15 puntos finales, vivió una de sus grandes tardes con la camiseta coruñesa tras perderse toda la temporada pasada por lesión. Maristas vence, aprieta y se mantiene a la par de un Ibaizábal que manda en la tabla con los mismos triunfos (12 en 14 partidos), pero lidera gracias al basket-average.